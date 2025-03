Vasile Miriuță, dezarmant de sincer: „La 2-0 mă gândeam să nu luăm cinci sau șase!”

La finalul partidei încheiată cu victoria Iașului cu 3-2 (2-2), antrenorul ieșenilor, Vasile Miriuță, a declarat: „N-am avut o astfel de remontada în toată cariera mea de antrenor, să întorc la 0-2, cu om în minus. La 2-0 mă gândeam să nu luăm cinci sau șase și să ne întoarcem vai de capul nostru la Iași. La 2-1 mă gândeam să păstrăm rezultatul și să egalăm la o fază fixă. La 2-2 le-am zis să nu luăm golul trei. Apoi, când a fost eliminat un jucător și la ei, am sperat”.

Tehnicianul și-a lăudat elevii, minimalizându-și contribuția la revirimentul echipei: „A fost un meci extraordinar, băieții au alergat enorm. E meritul lor! I-am și lăsat în vestiar să se bucure singuri după ce i-am felicitat. Nu-s eu cel mai mare tactician, dar asta am reușit să le insuflu mentalitatea germană, să de dedice total. Pentru psihicul lor, e excelent că am revenit și am bătut în zece oameni”.

Miriuță s-a referit și la viitor: „Trebuie să ne antrenăm și mai bine în continuare, pentru că se va juca până în ultima etapă. Va fi un play-out aspru”.

