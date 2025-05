Vasile Miriuță e foc și pară: „Sunt foarte supărat!”

La finalul disputei încheiate cu scorul de 0-2, rezultat care duce Iașul la baraj, antrenorul ieșenilor, Vasile Miriuță, a declarat: „Sunt foarte supărat pentru înfrângere. Toată săptămâna am spus să nu facem greșeli, să nu facem cadouri… Dar, după ce am luat golul lui Keita, am făcut un cadou. La pauză am trecut la un sistem cu trei pe fund, să forțăm, să dăm gol în primele 15-20 de minute. Ce să-i zic lui Bordeianu, că a ratat penalty? Poate nu mai dădeam alt gol… S-a văzut presiunea. Toți suntem vinovați, antrenorul în primul rând. Când câștigă echipa, e cel mai bun, când pierde e cel mai prost. Acum, mergem mai departe, trebuie să le ridic moralul, să batem Metaloglobus”.

