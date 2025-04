Vasile Miriuță: „Mă bucur că am făcut suporterii fericiți de Paște”

Iată ce a declarat tehnicianul ieșenilor: „O victorie meritată, chiar dacă au fost momente în care ne-au dominat, au avut mai mult posesia. Am fost pragmatici, am închis bine. Au avut câteva șuturi de la distanță, dar noi am făcut ceea ce trebuie. Știam că vor veni peste noi, am avut spații. Am avut cinci ocazii, am marcat trei goluri. Se zice că 2-0 e cel mai periculos scor. M-aș bucura să am 2-0 la pauza fiecărui meci”.

CITESTE SI: Piele de găină în Copou. 4 000 de ieșeni au cântat, de Paște, numele orașului, la o victorie zdrobitoare în fața Botoșaniului

Miriuță a adăugat: „Suporterii au fost extraordinari azi. Mă bucur că i-am făcut fericiți de Paște! Mai sunt 12 puncte în joc, se poate întâmpla orice. Urmează cel mai greu meci, cu Slobozia, care își joacă ultima șansă. Trebuie să batem acolo”.

Publicitate și alte recomandări video