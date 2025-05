Vasile Miriuță: „Mai avem nevoie de trei puncte pentru a ne salva!”

La finalul disputei încheiată cu scorul de 0-0, antrenorul gazdelor, Vasile Miriuță, a declarat:

„Un meci foarte greu, cu presiune mare. Am întâlnit o echipă bună, cu jucători buni. M-am uitat și la banca lor, nu-și merită locul unde sunt, după valoarea lotului lor. Ne ajută cât de cât acest rezultat de egalitate. Am făcut un joc pragmatic, nu mă interesează să fac un joc bun când suntem în lupta pentru Divizia A. Important e să facem puncte. Până acum, am făcut 12 puncte în play-out. Mai sunt două jocuri, mai trebuie să facem trei puncte pentru a ne salva. Nici cu 30 de puncte nu ești sigur că te salvezi la cât de aproape sunt echipele una de alta. Asta deși anul trecut ne-am salvat cu 27. Avem o săptămână să pregătim meciul de la Sibiu, apoi cel cu Ploieștiul, Nu-i ușor, dar putem să ne salvăm!”