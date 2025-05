Vasile Miriuță, optimist după eșecul de la Sibiu: „Sunt sigur că vom reuși să ne salvăm!”

La finalul meciului, antrenorul oaspeților, Vasile Miriuță, a declarat: „A fost un meci greu, cu o echipă bună. N-aveam voie să primim acel gol, am avut multe situații, dar le-am irosit. Puteam să obținem mai mult dacă eram mai atenți. Sunt un pic supărat, pentru că am ratat prea mult, dar suntem la mâna noastră. Trebuie să batem ultima etapă, acasă, pe Petrolul, și ne salvăm. Sunt optimist, sunt sigur că vom reuși. Am încredere în jucători, am încredere în mine. Nu mă gândesc acum la contractul meu, care expiră luna asta, ci la salvarea echipei”.

