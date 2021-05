Vasilescu, despre angajarea lui Dăncilă la BNR: Căutăm oameni care deschid uşi în Europa

El a adăugat că au fost criterii de selecţie care au ţinut de activitatea de lobby din trecut a fostului premier.

„Înainte de a fi prim-ministru, a fost europarlamentar multă vreme. A fost funcţionar european. Cunoaşte toate căile din Uniunea Europeană. Acolo cunoaşte oameni mai ales din zona verde, ecologişti, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe. La Banca Naţională, pentru aceste cinci birouri se caută oameni care au uşi deschise la Parlamentul European. Ăsta este lucrul cel mai important. Fără uşi deschise nu facem nimic pentru ţara asta”, a declarat Adrian Vasilescu, marţi la Digi 24.

Acesta s-a referit şi la unele momente când cei pe care îi angajează acum atacau Banca Naţională de pe poziţii politice.

„Instituţia asta nu are o memorie afectivă. Instituţia asta are o memorie instituţională. Instituţia asta în momentul de faţă are nevoie de oameni care să deschidă uşi. Că au fost simpatici cu noi sau n-au fost, că au criticat Banca Naţională sau n-au criticat-o, astea sunt lucruri fără nicio importanţă. Important este la această oră ce uşi poţi să deschizi în Europa”, a mai explicat Vasilescu.

Fostul premier Viorica Dăncilă, fost candidat al PSD la prezidenţiale în 2019, a fost numită consultant la BNR. Informaţiile iniţiale indicau că aceasta ar fi fost angajată pe postul de consilier al guvernatorului Băncii Naţionale.