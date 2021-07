Vedetele care au picat Bac-ul. Ce materii le-au pus în dificultate

Adelina Pestrițu a absolvit Secția filologie a Colegiului Naţional „Dinicu Golescu' din Câmpulung, în urmă cu 15 ani. Cu toate că a obținut notă maximă la proba orală, ea a luat numai 3.60 la limba și literatura română, proba scrisă.

„Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,60. Nu se pune problema că nu am învăţat. S-a întâmplat însă că am confundat subiectele, şi, în loc să scriu despre «Ion», am scris despre «Moromeţii». Am umplut patru pagini despre un subiect greşit. În acel an trei sferturi de ţară a picat la română', a declarat explicat Pestrițu.

Cunoscutul prezentator de la Xtra Night Show a picat Bac-ul în prima sesiune și chiar el a povestit cum s-a întâmplat și de ce a obținut nota 3 la limba și literatura română.

'Am picat BAC-ul! Am fost prima generație care a dat BAC-ul oral la româna. Noi am spart gheața! Șefa de comisie era o baborniță. O doamnă distinsă. În comisie era și diriginta mea. Zic: 'Gata, n-am nici o problemă!'. M-a întrebat baba aia ce a zis Tudor Vianu despre Tudor Arghezi. Eu: 'Nu știu'. S-a mirat aia: 'Cuuuum, nu știi ce a zis Tudor Vianu despre Tudor Arghezi?!'. Eu, fiind diriginta de față și fiind prietenă cu noi, spun: 'Doamnă, eu nu ascult în gura la toți proștii!'.

Comisia s-ar fi așteptat ca el să fi spus că Arghezi a fost supranumit de Tudor Vianu 'poet al omului', după cum se arată în volumul 'Arghezi, poet al omului', publicat în anul 1964.

Gluma lui Capatos nu a fost acceptată de comisie, astfel că a picat în prima sesiune, însă a reușit să promoveze examenul în toamnă.

Aflați amănunte de pe viva.ro.