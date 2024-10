Vedeți aici cât de dur a fost momentul impactului în accidentul din zona CUG de luni noaptea/VIDEO

„Folosindu-ne de imaginile surprinse de camerele de supraveghere stradală, am încercat să aflăm cu ce viteză circula șoferul de 19 ani. Autoturismul apare în cadru în dreptul stâlpului de iluminat cu numărul 5. De acolo și până în intersecția în care are loc impactul sunt 135 de metri, portivit măsurătorii pe care am făcut-o cu Google Maps. Șoferul parcurge această distanța în 5 secunde. Ca să aflăm viteza mașinii lui am împărțit distanța la timp, iar rezultatul pe care l-am obținut a fost de 27 de metri pe secundă. Am convertit apoi în kilometri pe oră, folosind această relație. Așadar, potrivit calculului, mașina ar fi avut în momentul accidentului o viteză de 97,2 kilometri pe oră. Totuși, viteza exactă a autoturismului cu care circula tânărul de 19 ani urmează să fie stabilită în urma unor experitze tehnice și criminalistice”, arată calculele site-ului stirileprotv.ro.

*IPJ IAȘI* La data de 14 octombrie a.c., în jurul orei 22:30, pe șoseaua Nicolina, din municipiul Iași a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din cercetări a rezultat faptul că șoferul unui autoturism (un bărbat de 51 de ani) a intrat în coliziune cu un vehicul condus de un tânăr, de 19 ani. Din impact, autoturismul condus de șoferul de 19 ani a fost proiectat pe trotuarul din partea dreaptă a sensului de mers, moment în care ar fi acroșat un pieton (un tânăr de 26 de ani) și două tinere (de 19, respectiv 20 ani) care se aflau pe o bancă amplasată pe trotuar. În urma evenimentului rutier, șapte persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic rezultând faptul că niciunul nu se afla sub influența alcoolului. Se fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, urmând a fi dispuse măsuri legale. Posted by Alo,Iasi on Monday, October 14, 2024

O vină pentru producerea accidentului ar avea și celălălt șofer implicat – un bărbat de 51 de ani. Acesta nu s-ar fi asigurat în momentul în care a schimbat direcția de mers, spre stângă. Cei doi șoferi implicați în accident au, acum, permisele de conducere suspendate. Niciunul dintre ei nu era băut

