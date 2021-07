Venirea concediilor impulsionează campania de vaccinare

“În ultimele două săptămâni putem spune că este o uşoară creştere a adresabilităţii de vaccinare a populaţiei, fapt care este îmbucurător, dar nivelul este în continuare mult sub cel aşteptat. Acest fapt vine după o perioadă de scădere continuă a vaccinărilor. Ajunsesem la sub 200 de vaccinări pe zi şi asta se întâmpla în iunie. Săptămâna aceasta a început să crească cu câteva zeci de cazuri pe zi. Media zilnică este de aproximativ 500 de persoane vaccinate, dar trebuie să ţinem cont că ponderea cea mai mare este a celor cărora li se administrează rapelul. Probabil că această tendinţă de creştere se datorează vacanţei. Există dorinţa de a pleca în vacanţă şi atunci persoanele se vaccinează”, a declarat Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi.

În acelaşi timp, activitatea centrelor de vaccinare care au sub 15 cazuri pe zi a fost redusă la patru ore pe zi, iar cele care au sub 10 pacienţi funcţionează doar două-trei zile pe săptămână. „În rest, echipele de vaccinare au rămas în activitate pentru că am început vaccinarea în cartierele din Iaşi şi avem deja trei şedinţe în Piaţa Voievozilor care au fost un succes, în sensul că la a doua şedinţă de vaccinare au fost 60 de persoane care s-au vacinat cu Johnson&Johnson. Încercăm ca în cursul săptămânii viitoare să facem mai multe astfel de caravane în mai multe cartiere simultan”, a adăugat Vasile Cepoi. Pe 8 iunie s-au vaccinat în total 784 de ieşeni, dintre care 521 cu prima doză şi 263 cu a doua doză. De asemenea, au fost administrate 293 de doze de vaccin Johnson&Johnson.