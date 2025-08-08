Venus Williams, eliminată din primul tur la Cincinnati Open

Aflată la al doilea turneu din circuitul WTA de la revenirea sa, Venus Williams a fost învinsă joi seara, la Cincinnati, chiar la debutul său în actuala ediţie a competiţiei. Jucătoarea americană în vârstă de 45 de ani a cedat în două seturi în faţa Jessicăi Bouzas Maneiro (4-6, 4-6), scrie News.ro.

Venus Williams a petrecut doar o oră şi douăzeci şi opt de minute pe terenurile de la Cincinnati. La al doilea turneu de la revenirea pe circuitul WTA (a ajuns în turul 2 la Washington la sfârşitul lunii iulie), americanca a fost învinsă încă de la debut de Bouzas Maneiro

Williams a revenit în circuit în iulie şi a declarat recent că joacă „doar pentru ea”. Fosta număr 1 mondial va participa la sfârşitul lunii august la US Open în noua formulă de dublu mixt, alături de conaţionalul său Riley Opelka, cei doi beneficiind de un wildcard pentru a încerca să câştige premiul de un milion de dolari promis câştigătorilor.

