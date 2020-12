Veste bună de Crăciun, la UMF Iaşi: universitatea a fost acreditată internaţional

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF Iaşi) a primit acreditarea World Federation of Medical Education (WFME), document prin care diplomele absolvenţilor primesc o recunoaştere internaţională mai amplă. Decizia a fost comunicată conducerii UMF Iaşi în 25 decembrie 2020 şi vine în urma vizitei de acreditare a Comisiei Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR, abilitată WFME, desfăşurată în perioada 4-7 noiembrie 2020.