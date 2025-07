Veste bună pentru șoferi. Programul Rabla pentru persoane fizice va fi salvat, dar vor fi mai puțini bani și voucherele mai mici

Declarațiile făcute de ministru au fost realizate în cadrul unui interviu oferit pentru RFI România. Dincolo de vestea legată de salvarea proiectului, despre care amintim că a fost închis chiar cu o zi înainte de lansare, Diana Buzoianu a promis că în 2026 programul va fi complet regândit.

„În acest an este imposibil să regândești de la zero proiecte și programe. Am reușit să salvăm parte din programul Rabla, vorbim de 200 de milioane de lei pentru persoane fizice. Vom avea acest programul anul acesta. Și să știți că nu este ușor, în condițiile în care trebuie să scădem 30 de miliarde de lei. Ne-am luptat și am făcut calcule și ne-am uitat pe absolut toate cifrele ca să găsim o variantă. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să salvăm o parte din acest program”, a declarat Diana Buzoianu pentru sursa citată.