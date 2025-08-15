Vi se pare că măsurile lui Bolojan sunt greu de suportat? Să vedeți însă cum o să ardă toată casa dacă nu învățăm nimic din exemplul Greciei!

Măsurile fiscale și administrative adoptate sau preconizate a fi luate de Guvernul Bolojan au nemulțumit pe toată lumea. Funcționarii se plâng că primesc salarii mai mici. Profesorii, că li s-au pus două ore în plus la normă. Patronii, că trebuie să plătească impozite și taxe mai mari. Consumatorii sunt nemulțumiți că au fost mărite TVA-ul și accizele, ceea ce a condus la creșterea prețurilor. Pensionarii speciali, ce primesc lună de lună sume oribil de mari, se simt și ei amenințați. Nu cred să fie nimeni în țara asta care să nu aibă un cuvânt de ocară pentru Ilie Bolojan, iar premierul a ajuns să fie tocat mărunt în fiecare seară la televiziunile care-l preaslăvesc pe controversatul candidat la președinție Călin Georgescu.

Nemulțumirile, chiar dacă la prima vedere par legitime, sunt un motiv în plus pentru finanțatori să se gândească de două ori dacă mai finanțează sau nu Guvernul și, prin urmare, pericolul de a rămâne fără bani pentru plata pensiilor, salariilor și furnizorilor este unul cât se poate de real. Profesorii îți vor spune că nu este vina lor, deficitul bugetar fiind o sarcină a Guvernului, motiv pentru care Executivul să facă bine să facă ordine, dar nu oricum, ci fără tăieri de niciun fel. Mai mult, vor arăta cu degetul spre pensiile speciale, corupția din rândul funcționarilor sau sinecurile de care beneficiază partidele. Magistrații vor opina că ei și numai ei sunt îndreptățiți să primească pensii speciale și nimeni și nimic pe lumea asta, indiferent dacă sunt sau nu bani, nu poate opri aceste beneficii. Funcționarii, la rândul lor, vor afirma că ei nu sunt corupți, au salarii mici și sunt prea puțini față de nivelul copleșitor al muncii pe care îl depun. Prin urmare, toți vor recomanda Guvernului să sară și cu mai multă forță și îndârjire pe mediul privat. Să plătească! Mama lor de hoți! Patronii și angajații din privat, care țin în spate tot statul – de la președinte, parlamentari, primari, polițiști, profesori, funcționari, militari, medici, SRI-iști –, plâng și ei, pe la colțuri, și încearcă să găsească un dram de înțelegere.

În tot acest vacarm, în pofida măsurilor luate, deficitul bugetar nu dă semne vizibile că se înscrie pe un trend descrescător, ba chiar, din contră, este la fel de mare ca anul trecut. Chiar dacă lucrurile s-au calmat după primul pachet de ajustări fiscale, piețele au dat semne de îngăduință față de România, iar finanțatorii au pus în continuare bani la bătaie, perioada care vine nu se anunță a fi una tocmai roză. Deja George Simion, președintele AUR, anunță că vrea un Guvern cu PSD, partid care trece prin frământările alegerilor interne, iar Sorin Grindeanu, șeful interimar, amenință cu fiecare ocazie ieșirea din Executiv. Agitația asta nu face însă bine. La cea mai mică scânteie, la un semn cât de mic, finanțatorii pot închide brusc portofelele și adio bani. Dacă acum pare că trăim o situație de nesuportat, să vedeți când se oprește conducta cu lei, euro și dolari.

Ca să înțelegem mai bine situația, să ne imaginăm România, bugetul țării, ca o casă care a luat foc. Nu arde în totalitate, ci doar o perdea și un fotoliu, dar membrii familiei, proprietarii locuinței, în loc să pună mâna pe o pătură să o arunce peste flăcări sau pe o găleată cu apă, preferă să se certe. Tatăl dă vina pe mamă, ea pe copii, copiii pe părinți și tot așa. Între timp, pălălaia se extinde, focul cuprinde și covorul, iar dezbaterile din familie sunt din ce în ce mai aprinse. Până să termine ei dezbaterile și împărțitul vinei, casa se mistuie și vor ajunge de-a dreptul pe drumuri. Acum gândiți-vă la deficitul bugetar ca la perdeaua și fotoliul care ard în casă, iar la Guvern, funcționari, patroni sau sindicaliști ca la familia din exemplul nostru. Dacă tot nu sunteți convinși că avem dreptate, atunci mai meditați odată și luați în calcul că mâine nu vă intră salariul sau pensia pe card. Dacă nici acum nu sunteți siguri, atunci puneți mâna pe un chibrit și dați foc casei. O să ardă, n-o să ardă, vor interveni vecinii, vor veni pompierii la timp?

Desigur, soluția nu este să dăm foc și să așteptăm să vedem ce se va întâmplă. Logic este să gândim o rezolvare adecvată situației, să lăsăm lamentările la o parte, să punem mâna pe o găleată de apă și să încercăm să stingem focul. Dreptatea se va împărți mai târziu, acum trebuie neapărat să salvăm casa. Altfel, la iarnă vom sta în ger, iar exemplul Greciei, care nici acum nu și-a revenit complet din șocul anilor de groază de după criza economică din 2008, ar trebui să ne fie lecție. Repetarea aceleiași greșeli nu este decât dovadă de prostie crasă.

