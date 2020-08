VIAȚA DE ASOCIAȚIE (28) . Cenzorul/comisia de cenzori (3)

a. durata mandatului cenzorului

Mandatul cenzorului, conform art. 46 (1) din lege, nu poate fi mai mare de 4 ani.

Mandatul poate fi reînnoit fără să existe o limită privind numărul maxim de mandate.

b. încetarea mandatului de cenzor

Mandatul de cenzor poate înceta în diverse situații datorată unor motive precum:

• expirarea mandatului;

• la cerere;

• prin demisie;

• prin revocare și eliberare din funcție de adunarea generală sau comitetul executiv;

• prin rezilierea contractului, pe cale amiabilă sau prin hotărâre a instanței.

Delegarea mandatului de cenzor - Cenzorul nu poate delega mandatul său către nici o altă structură din asociație.

Atribuțiile cenzorului - Cenzorul are responsabilități de:

• reprezentare și autoritate, respectiv de a veghea ca legea să fie respectată de toate structurile și persoanele cu funcții din asociația de proprietari;

• privind respectarea legii de către toate categoriile de persoane din condominiu care dețin spații, locuiesc sau muncesc în condominiu.

Cenzorul are următoarele atribuții:

• verifică gestiunea financiar contabilă; (art. 61 lit. b din lege)

• verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli a asociației conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmite de către administrator; (art. 61 lit. c din lege)

• verifică gestiunea financiar-contabilă a asociației și întocmește, trimestrial, respectiv anual, rapoarte de verificare a gestiunii asociației de proprietari și le prezintă, după caz, comitetului executiv, sau după caz, adunării generale;

• întocmește, rapoarte de verificare privind orice alte probleme de competența sa și le prezintă, la cerere sau din proprie inițiativă, organismelor competente din asociație.

• semnează hotărârile adunării generale consemnate, în timpul ședinței în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari; (art. 49 (5) din lege)

• semnează deciziile comitetului executiv consemnate, în timpul ședinței, în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari; (art. 49 (5) din lege)

• vizează procesul verbal de predare-primire prin care comitetul executiv schimbat sau demisionat, predă noului comitet executiv toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare și în folosință; (art. 55 (6) din lege)

• vizează procesul verbal de predare-primire prin care un membru al comitetului executiv aflat în situația de a fi schimbat sau a demisionat, predă celorlalți membri ai comitetului executiv toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare și în folosință; (art. 55 (7) din lege)

• vizează procesul verbal de predare-primire prin care președintele asociației aflat în situația de a fi schimbat sau a demisionat, predă noului președinte toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare și în folosință; (art. 56 (3) din lege)

• întocmește rapoarte de verificare a gestiunii asociației de proprietari dacă se constată nereguli financiar-contabile. Prezintă rapoartele, trimestrial, comitetului executiv și anual adunării generale spre știință și luarea măsurilor legale. (art. 60 (6) din lege)

• verifică, în termen de 5 zile de la încetarea contractului de administrare a administratorului de condominii, contabilitatea fondului de reparații și de rulment, anterior transmiterii lui noului administrator; (art. 71 (5) din lege)

