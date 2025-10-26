VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine are dreptul să dețină cheie de la spațiile comune din bloc? (II)

Pornind de la o solicitare inedită, am considerat necesar să dedicăm un spațiu generos unui subiect ce domină relațiile dintre proprietari. Este vorba despre regimul spațiilor comune din condominiu. Un proprietar, a solicitat, prin instanța de judecată dreptul de a deține toate cheile de la spațiile comune din condominiu.

Solicitarea proprietarului petent trebuie analizată atent și sub mai multe aspecte. Înainte de toate, precizăm că răspunsul nostru este un punct de vedere, dat fiind că nu există o reglementare expresă cu privire la modul în care se pot folosii anumite suprafețe ce compun spațiul comun al condominiului, cu excepția unor reglementări punctuale pe care le vom evidenția.

Pentru început, vom împărți spațiile comune, pe categorii, având drept criteriu destinația lor.

În primul rând sunt spații comune cu destinație publică ce pot fi folosite de orice persoană care accede în condominiu, precum casa scărilor și accesul, pe trepte sau cu ascensorul, la spațiile individuale.

Alte spații/suprafețe, cu destinație tehnică specială, sunt terasa și subsolul condominiului. Din păcate, cele mai multe neînțelegeri și dispute chiar, au ca obiect modul de folosire și întreținere a celor două spații.

Conform unei mai vechi expresii, complet eronate, care și astăzi mai este vehiculată, terasa blocului „aparține” celor de la ultimul etaj iar subsolul celor de la parter. Acest mental alimentat, uneori chiar de conducerea asociației este ilegal și păgubos. Este ilegal pentru că nici un centimetru din spațiul comun nu poate aparține uneia sau mai multor persoane, cu excepția cazurilor când, prin procedura reglementată de Legea nr. 196/2018, se poate închiria sau chiar înstrăina o anume suprafață din condominiu, ceea ce, în cazul nostru, nu se poate pune în discuție.

Fără să intrăm în detalii cu privire la acest subiect, despre care se pot scrie multe pagini, reamintim asociațiilor și proprietarilor că cele două spații comune au un regim special privind accesul și întreținerea lor. Una este să limitezi accesul pe terasă pentru a nu fi deteriorat și alta este să impui la plata reparațiilor numai proprietarii de la ultimul nivel, cu excepția cazurilor în care aceștia (sau numai unii dintre ei) folosesc abuziv terasa pentru diverse preocupări (pentru uscat rufe, bătut covoare, relaxare, chiar mici petreceri și așa mai departe.

În egală măsură aceeași grijă trebuie acordată și subsolului unde sunt amplasate instalațiile condominiului și a căror folosință este destinată tuturor proprietarilor.

Alături de aceste spații „cheie” ale condominiului trebuie să completăm lista noastră cu cele care au o destinație punctuală de interes administrativ gospodăresc.

Astfel, spațiul pentru sediul asociației de proprietari are o destinație precisă și este de la sine înțeles că, în afara personalului care justifică prezența în acest spațiu (președinte, administrator, cenzor și eventual membri ai Comitetului executiv) nimeni altcineva nu ar trebui să aibă acces în afara orelor de program cu publicul (încasări, dialog cu proprietarii, furnizorii, etc). În acest spațiu sunt depozitate acte, alte bunuri de valoare (calculator și alte aparate), este fișetul /seiful cu bani, actele asociației și multe alte documente (inclusiv cele personale). Ce ar însemna să aibă acces oricine la toate cele enumerate anterior? Un dezastru fără nici un vinovat.

Spațiul pentru camera liftului este prin lege cu regim special. Firma care se ocupă de întreținere poate explica celui în cauză că nu are nici un drept să fie prezent în această cameră. Pentru a fi rezolvate alte probleme, în afara celor tehnice, lucrările se vor efectua sub supravegherea personalului de la firma de întreținere a ascensorului.

Spațiul pentru depozitarea celor necesare activităților administrativ gospodărești este dominat de bunuri aflate în inventarul asociației și mai precis al unei persoane (administrator, personal de întreținere). Așadar nici aici nu are acces altcineva cu excepția persoanelor responsabile pentru aceste bunuri.

Accesul pe terasa blocului și în subsolul acesteia trebuie să fie sub un anume control dat fiindcă, de numeroase ori, s-au produs, cu intenție sau din culpă, daune care au necesitat costuri importante pentru reparații.

Exceptăm cazul unde sunt spații cu destinație pentru proprietari și sunt ținute, în mod abuziv, încuiate.

În această categorie se includ spălătoriile, uscătoare, chicinete și altele asemenea.

Din păcate, în numeroase cazuri, se blochează de proprietari sau conduceri de asociație spațiul de la scara de serviciu de la parterul condominiului, care în caz de necesitate (incendiu, cutremur) nu poate permite evacuarea persoanelor sau a unor bunuri amplificând rata consecințelor negative.

În concluzie, răspunzând temei lansate de proprietarul nemulțumit că nu are acces la orice spațiu comun și oricând, îi comunicăm faptul că accesul trebuie să aibă un temei legal și/sau justificat.

Marius GHEORGHIU

