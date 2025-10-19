VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cui revine plata restanțelor la utilități, la vânzarea unui apartament? (I)

Ca urmare a numeroaselor și diverselor teme abordate de cititori și spețelor publicate pe rețele de socializare privind viața de asociație, considerăm util să ne implicăm, și noi, prin rubrica Viața de asociație. Precizăm că, întotdeauna, ne asumăm răspunderea pentru conținutul materialelor publicate.

Interesul, de fond, al demersului nostru este să ne concentrăm pe latura explicativă a solicitărilor celor care caută o soluție legală în problema lor. Ca atare, nu vom indica autorii întrebărilor sau subiectelor abordate, cu excepția cazurilor în care legea drepturilor de autor impune citarea surselor.

Ne propunem să creăm o „bibliotecă de spețe” utilă în diverse cazuri, inclusiv în fața instanțelor judecătorești. De aceea, vă rugăm, să ne trimiteți și soluțiile instanțelor, pentru a completa cele știute din lege cu practica, de toate zilele, a instanțelor judecătorești.

Așadar, să pornim la drum.

C.R. Am cumpărat un apartament, iar acum fostul proprietar are pretenția să-i restitui suma de restantă la asociație pentru fondul de reparații.

Răspuns: Suma depusă la fondul de reparații nu se poate restitui nici de noul proprietar nici de asociație dat fiind scopul acestuia. Fondul de reparații este constituit în interesul asociației pentru a asigura remedierea eventualele distrugeri/deteriorări ale unor bunuri din folosința comună a condominiului.

Suma necesară acestui fond este calculată în funcție de mai multe criterii, precum vechimea construcției, gradul de degradare a unor părți ale acestuia și alte nevoi impuse de specificul fiecărui condominiu.

Legea nr. 196/2018 nu are nici o prevedere care să permită restituirea, la cerere sau din inițiativa asociației, a contribuției la fondul de reparații precum în cazul fondului de rulment.

Așadar, odată aprobată de către adunarea generală a nivelului fondului de reparații și cotelor individuale se face încasarea acestuia cu o unică destinație, așa cum reiese din art. 71(2) din Legea nr. 196/2018, cităm „ Proprietarii membri ai asociației de proprietari au obligația să aprobe un fond de reparații anual, necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune.”

Cu atât mai mult, în cazul nostru, fostul proprietar nu are nici un drept să se îndrepte împotriva noului proprietar și nici a asociației pentru restituirea cotei sale părți din fondul de reparații, în formă amiabilă sau pe cale judecătorească.

Asociația blocului nu deține bani în prezent în fondul de reparații. Administratorul vrea să înlocuiască coloanele de căldură de sus până jos dar fiecare proprietar să își cumpere materiale și să achite lucrarea pe loc. Este posibil așa ceva? Suntem obligați să le schimbam noi atât timp cât avem o asociație? Bani se strâng mereu pentru fondul de reparații dar nu se știe unde se duc. Conform legii suntem obligați să facem lucrarea personal?

Lucrarea la care vă referiți face parte din categoria „modernizare la părți de instalații” (art. 85 din Legea nr. 196/2018). Procedura legală și echitabilă de urmat ar fi fost următoarea: anterior adunării generale trebuia să se facă o constatare, de către persoane competente, cu privire la starea tehnică a instalațiilor de încălzire. În egală măsură, trebuia să se facă și o evaluare a costurilor, la nivel de asociație cât și și pentru fiecare spațiu individual știind că pentru cheltuielile pentru modernizare criteriul de calcul este cota-parte indiviză (același art. 85 din Legea nr. 196/2018). Foarte important este ca suma finală necesară, la nivel de asociație, pentru rezolvarea problemei să fie rezultatul unei analize de oferte de la câteva firme de specialitate mai cunoscute și cu un bun istoric de lucrări. Toate aceste informații trebuiau aduse la cunoștința tuturor proprietarilor și aprobată de adunarea generală.

Nimeni nu vă poate obliga la schimbarea țevilor în forma solicitată de asociația de proprietari. Sesizați compartimentul din primărie care se ocupă cu asociațiile de proprietari.

Cheltuielile pentru lift se împart pe număr de persoane sau apartament.

Cheltuielile privind ascensorul sunt de două categorii.

Prima reprezintă cheltuielile pentru curentul consumat, care, conform art. 82 (1) din Legea nr. 196/2018 se repartizează „după numărul de persoane” și „reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece, caldă și canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru funcționarea instalațiilor comune, inclusiv a ascensoarelor; colectarea deșeurilor menajere, vidanjare.

A doua categorie o reprezintă cheltuielile pentru „fondul pentru lucrări de întreținere, service, reparații” care se fac, având drept criteriu cota parte indiviză de proprietate. În lista lucrărilor care se includ în această categorie conform art. 85 din legea citată este inclus și ascensorul.

Marius GHEORGHIU

