Viață distrusă. Toate belelele din lume aveau să cadă peste capul unui ieșean abia venit din străinătate, după ce s-a aplecat să ridice telefonul în timp ce conducea

Pentru un ieșean, moartea unchiului său a fost doar începutul unui șir de năpaste. A rămas fără permis, i s-a interzis să mai conducă timp de un an, și-a pierdut locul de muncă și a mai fost și obligat la plata unei amenzi usturătoare. Judecătorii au fost neînduplecați, refuzând să-i îndulcească situația.

În dimineața zilei de 13 iunie 2022, Narcis Iușcă se afla la volanul unui autoturism Mercedes Benz, pe bulevardul Chimiei, îndreptându-se spre Metalurgiei. După cum avea să povestească ulterior, se întorsese în concediu în țară în chiar ziua precedentă, duminică. Luni, se trezise pe la 5, mâncase două ouă fierte cu pâine și salam și băuse 200 ml de vodcă Finlandia. După masă, mai băuse câteva guri de bere. La 7.30 fusese sunat de mama sa, care locuia în Orzeni, comuna Holboca. Aceasta i-a spus că murise unchiul din Tomești și că pleacă într-acolo cu un taxi. Bulversat, Iușcă luase decizia să o ia el pe mama sa cu mașina, pentru a merge la Tomești. Plecase de pe șoseaua Rediu, unde locuia, spre Orzeni. Pe Chimiei, își scăpase telefonul mobil pe podea. Se aplecase după el, trăgând involuntar volanul spre dreapta, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. Polițiștii veniți la fața locului îl conduseseră la spital, alcoolemia sa fiind stabilită la 1,6‰ în sânge. În primă instanță, magistrații Judecătoriei îl condamnaseră la plata unei amenzi penale de 12.800 lei, echivalentă cu 160 de zile-amendă. De asemenea, i se interzisese să mai conducă timp de un an.

Traficul aglomerat a fost folosit împotriva sa

Sentința a fost contestată de Iușcă în fața Curții de Apel, avocatul său cerând amânarea aplicării amenzii și înlăturarea pedepsei complementare de interzice a dreptului de a conduce. El a arătat că, după incident, își pierduse locul de muncă pe care îl avea de 10 ani și rămăsese definitiv în țară. Nu reușise să se mai angajeze, fiindu-i astfel imposibil să achite amenda, pe care o considera de altfel prea ridicată. Cei trei ani scurși de la incident reprezentaseră o perioadă suficientă pentru ca Iușcă să înțeleagă consecințele faptei sale.

Magistrații Curții de Apel au apreciat însă că, dimpotrivă, în cazul lui Iușcă ar fi fost loc de o pedeapsă chiar mai severă. Judecătoria ținuse cont de faptul că Iușcă avea doi copii în întreținere și îi aplicase doar 160 de zile-amendă, față de un maxim posibil de 225 de zile-amendă. Era un număr apropiat de minim, cuantumul amenzii fiind și el unul relativ redus. Incidentul se petrecuse într-o zi de lucru, la ora 8.00. Traficul era aglomerat, conducerea unui autoturism sub influența alcoolului punându-i în pericol pe ceilalți șoferi. Fusese un noroc faptul că Iușcă lovise doar un autoturism parcat. Însă, conform legii, situația unui inculpat nu poate fi agravată în cadrul propriului său apel. Contestația depusă de Iușcă a fost respinsă, iar pedeapsa stabilită de Judecătorie, menținută. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Publicitate și alte recomandări video