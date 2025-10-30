Viața la țară: furci, ciocane, pari și BMW X6. O poveste violentă cum rar se mai poate auzi pe holurile instanțelor ieșene

Un conflict pentru o palmă de pământ pierdută pe coclaurile județului s-a transformat într-o epopee demnă de un film cu mafioți. Un martor a cerut protecția poliției. În instanță, și-a amintit subit că nu vede bine, deși operatorul 112 îl felicitase că are „ochi de vultur”. Cumnata unuia dintre inculpați l-a dăscălit bine cu privire la ce trebuie să spună anchetatorilor. L-a trimis peste graniță atunci când și-a dat seama că bărbatul mai mult le-ncurcă. Femeia a făcut și o plângere penală împotriva victimei, acuzând-o de agresiune. Afacerea s-a soldat cu două condamnări cu executare, dar una singură va putea fi deocamdată și pusă în aplicare.

Relațiile dintre Vasile N. (50 de ani) și familia Buhai din Lespezi sunt încordate de vreo patru ani. Între cele două părți fusese încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, prin care Vasile N. se angaja să-i vândă lui Florinel Buhai (38 de ani) 7.000 mp de teren în extravilanul satului Dumbrava, în zona cunoscută local drept „La hotar”. Nu se ajunsese însă la vânzarea propriu-zisă, din cauza unor neînțelegeri privind plata diferenței de preț. Ca urmare, Buhai îl dăduse în judecată pe Vasile N., cerând Judecătoriei Pașcani emiterea unei hotărâri care să țină loc de contract. Îl reclamase și Parchetului local pentru tulburare de posesie. Se considera deja proprietarul parcelei și nu accepta faptul că Vasile N. continua să cultive terenul. De câte ori Vasile N. intra pe tarla pentru a o lucra, izbucneau scandaluri, la care nu o dată fusese necesară intervenția poliției. Ultima oară, polițiștii din comună le ceruseră ca pe tarla să nu mai intre nimeni, până nu stabilește instanța a cui e pământul de drept.

Abia se întorsese acasă cu soția sa din Italia, unde locuiesc

Tensiunile au răbufnit pe 16 aprilie anul trecut. În seara precedentă, Vasile N. se întorsese acasă cu soția sa din Italia, unde locuiesc și muncesc. Dimineața, tatăl lui Vasile N., în vârstă de 91 de ani, i-a spus acestuia că a vorbit cu un consătean care avea tractor și semănătoare, pentru a-i discui și semăna pământul, învecinat cu parcela disputată. Vasile N. s-a gândit să profite de ocazie pentru a discui și terenul său, așa că pe 16 aprilie, la ora 10.50, „la hotar” se aflau amândoi, tată și fiu. Tatăl, pentru a supraveghea lucrările efectuate pe terenul său, fiul, așteptând ca tractoristul să termine, pentru a-i cere să lucreze și terenul lui.

De acasă, Florinel Buhai îi putea vedea pe cei doi, unul lângă altul. Nu-și dădea seama însă dacă tractorul era intrat pe terenul în litigiu, așa că s-a gândit să meargă la fața locului pentru a verifica. Și-a luat o furcă pe care a pus-o în autoutilitara sa și s-a deplasat pe tarla. Și-a lăsat mașina în apropierea BMW-ului X6 al lui Vasile N., a scos furca și s-a năpustit direct asupra dușmanului său, strigând „Vă omor!”. A ridicat furca, cu dinții îndreptați spre Vasile N. și a lovit. Reflex, Vasile N. a ridicat mâna stângă pentru a se apăra, dinții furcii străpungându-i palma. Cu dreapta, a apucat furca și a tras-o spre el. A reușit să-l dezarmeze pe Buhai și l-a lovit de câteva ori cu latul furcii peste corp: „Bă, da’ tu dai în mine?” A pus unealta pe bancheta din spate a BMW-ului și, așteptându-se la un nou atac, s-a urcat la volan și a închis portierele.

A fost inspirat. Buhai s-a ridicat de jos și a început să înjure și să răcnească: „Bagă furca în mine, dacă ai luat-o!”. S-a îndreptat apoi spre autoutilitara sa și s-a înarmat din nou, de această dată cu un ciocan. Și-a sunat apoi soția și unul dintre frați, pe care l-a chemat la fața locului. Soția a sunat la 112, iar fratele s-a urcat la volanul Seat-ului său și s-a îndreptat spre locul bătăliei. A ajuns imediat și a coborât, înarmat cu o țeavă de fier. Împreună, Florinel și Radu Buhai au început să lovească BMW-ul în geamuri, parbriz și cupolă.

În timp ce lovea geamurile, Florinel a scăpat ciocanul, așa că și-a băgat mâna prin geamul spart din stânga-spate, a deschis portiera și și-a scos furca de pe banchetă. A reînceput apoi să lovească mașina. „Ieşi afară din maşină! Nu mă las până nu te omor!”, a strigat acesta, conform declarațiilor ulterioare ale martorilor. În paralel, din partea dreaptă, Ionuț introdusese țeava prin geamul spart, încercând să-l lovească pe Vasile N. În loc să încerce să demareze, acesta a coborât din mașină, vrând să fugă. Nu a reușit să ajungă prea departe, fiind prins de cei doi frați, care au început să-l lovească pe unde nimereau cu furca și țeava. Vasile N. a căzut sub ploaia de lovituri, dar cei doi au continuat să-l lovească, până ce și-a pierdut cunoștința. În pofida vârstei înaintate, tatăl său a încercat să intervină, fiind însă și el lovit în zona capului. Un consătean, care văzuse de acasă agresiunea, a sunat la 112. A descris în detaliu ce se întâmpla, încercând să-l convingă pe operator să trimită de urgență o ambulanță, pentru că victima se afla în stare gravă. „Ai matale ochi de vultur”, i-a răspuns operatorul.

„Aş vrea să fiu protejat, că mi-e cam frică. Ei fac numai scandaluri”

Același martor a cerut în timpul anchetei ce a urmat protecția poliției. Locuia aproape de familia Bulai și nu voia să riște neplăceri. „Aş vrea să fiu protejat, că mi-e cam frică. Ei fac numai scandaluri, mă tem să nu vie peste mine în casă. Ei sunt mai mulţi fraţi, eu sunt singur”, a spus acesta. Ulterior, în fața instanței, și-a modificat declarațiile, afirmând că vizibilitatea nu era una care să-i permită perceperea cu claritate a incidentului. „Ochii de vultur” se încețoșaseră.

Când poliția a ajuns la fața locului, cei doi frați Buhai erau deja plecați. Ca urmare, oamenii legii au mers la locuința victimei, apoi la cea a agresorilor. Vasile N. se alesese cu palma străpunsă de furcă, un picior rupt și numeroase echimoze și vânătăi. Între timp, în familia Buhai se stabilea prezentarea unui alt fir al evenimentelor. Interpelat de polițiști, Florinel Buhai a afirmat că el fusese cel agresat. El mersese „cu frumosul”, vrând să-și ducă animalele la pășune. Victima l-ar fi înjurat și i-ar fi agresat soția, venită la fața locului, iar tatăl lui Vasile N. îl atacase cu furca. I-o smulsese și o folosise pentru a se apăra. Vasile N. se umpluse de sânge căzând singur în timpul fugii. „Cu furca ne-o dat tat-su! Şi eu cu aceea, cu furca ceia i-am dat şi eu! Şi el… eu când am fugit după el, el o chicat în bolohani”, a spus Buhai.

Soția lui Florinel Buhai a formulat o plângere penală pe numele lui Vasile N., afirmând că acesta o strânsese de gât și o lovise. Ea venise la fața locului, cu copilul în brațe, cerându-i lui Vasile N. să nu-i mai lovească soțul. În schimb, el o atacase. În plus, demarase cu BMW-ul și încercase să dea peste ea cu mașina. Reușise să arunce o piatră în parbriz. „Subsemnata am fost prinsă de gât de Vasile N., lovită cu pumnul, moment în care am reuşit să las copilul pe arătură, iar făptuitorul a încercat să mă tragă în maşina acestuia. Cu ultimele puteri, am reuşit să mă desprind din strânsoarea acestuia, a vrut să mă calce cu maşina, moment în care, pentru a mă apăra pe mine şi pe copil şi pe soţul meu care se afla căzut pe arătură, cu urme vădite de violenţă, cu sânge la nivel facial, membre superioare, abdomen şi spate, am luat o piatră pe care am găsit-o în zona conflictului şi i-am spart parbrizul la maşină, moment în care a demarat în trombă!”, a afirmat femeia. Plângerea a fost clasată de procurori. Femeia nu prezenta nicio urmă de agresiune, iar martorii nu văzuseră nimic.

Femeia îl instruise pe agresor cu privire la ce trebuia să spună

Deși femeia și-a reluat declarațiile în instanță, ele au fost respinse ca nesincere. „Instanţa observă că în fotografia nr. 3, care prezintă urma de lovire activă la nivelul parbrizului, se poate lesne observa că fisura centrală a parbrizului, cu formă sferică, poartă o adâncire mai pregnantă, de formă alungită, de aproximativ 15 cm, susceptibilă a fi comisă de un obiect contondent, de formă alungită, precum ţeavă, fapt ce infirmă validarea ipotezei avansate de martoră în sensul că ea ar fi distrus parbrizul prin aruncarea unei pietre”, au remarcat magistrații Tribunalului.

Aceștia au arătat și că femeia îl instruise pe Ionuț Buhai cu privire la ce trebuia să spună. Până la urmă însă, l-a considerat insuficient pregătit și l-a trimis afară din țară. Ionuț Buhai a apucat să dea doar o declarație de martor, la opt zile de la comiterea faptelor, după care nu a mai putut fi localizat.

Cei doi frați Buhai au fost judecați sub acuzația de tentativă la omor. În instanță, Florinel Buhai a cerut reținerea circumstanței atenuante a provocării. Judecătorii au respins însă solicitarea, subliniind că el inițiase conflictul, în lipsa oricărei acțiuni a victimei. „Acţiunea inculpatului nu ar putea fi catalogată ca o ripostă la atitudinea manifestată de către victimă, grefată pe o stare de puternică tulburare emoţională, ci mai degrabă un act de răzbunare/ o sancţionare a victimei pentru «imprudenţa» de a nu aştepta finalizarea situaţiei juridice a terenului litigios, pentru a efectua activităţi agricole pe suprafaţa acestuia”, au arătat magistrații. Florinel Buhai a fost condamnat la 7 ani de închisoare, iar fratele său, la 5 ani și 9 luni de detenție. De asemenea, ei vor trebui să-i plătească victimei 10.238 euro ca daune materiale și 20.000 euro ca daune morale. Hotărârea Tribunalului nu este încă definitivă. Procesul se va relua în fața Curții de Apel, pe 4 decembrie.

