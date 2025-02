Viața unui muncitor nepalez în Iași: Povestea lui Arjun Sunil

Într-un colț aglomerat al orașului Iași, Arjun Sunil își croiește un drum nou, departe de căminul său din provincia Karnali, Nepal. Lucrează aici de mai bine de cinci ani și a reușit să se integreze perfect în comunitatea ieșeană.

Datele din evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă puse la dispoziția ZdI arată că, la data de 20 ianuarie 2025, județul Iași număra 4.444 de contracte individuale de muncă active pentru muncitori non-UE, dintre care 1.012 de contracte care aparțineau muncitorilor din Nepal. Aceste cifre arată o creștere a numărului de salariați străini față de anii trecuți, majoritatea acestora lucrând în construcții, transport/depozitare sau hoteluri și restaurante. Arjun Sunil este unul dintre ei. Venit în Iași prin intermediul unei firme de recrutare, Arjun a ocupat inițial un loc de muncă în construcții, unde a lucrat ca zidar timp de doi ani, pentru ca mai apoi să lucreze pentru o cunoscută platformă de livrări la domiciliu, unde este curier.

Într-una din zile, băiatul de la livrări îmi aduce comanda și îmi spune cu un zâmbet modest:

„Hi, miss! This is your order! Have a nice day!” Și dă să plece grăbit.