Vicecampioana europeană la șah Irina Bulmaga a dat America pentru Iași

Povestea sportivei care este singura jucătoare profesionistă din România o puteți afla în cele ce urmează.

Campioană mondială la 12 ani

Născută pe 11 noiembrie 1993 la Chișinău, Irina a fost „infectată” cu „microbul” șahului de bunicul ei, care a învățat-o să joace la 5 ani. Nu a fost o simplă joacă. Cum în primele două clase primare ale școlii din Republica Moldova la care a învățat în orar era și disciplina „șah”, totul s-a transformat într-o pasiune care a dus-o pe micuța elevă și la Cercul de Șah Chișinău, un fel de Club Sportiv Școlar al Iașului.

Performanțele au apărut rapid, pe bandă rulantă, trei titluri consecutive de campioană mondială de șah școlar, începând cu 2005, campioană a Republicii Moldova.

A renunțat la SUA pentru a veni la Iași

Intrată pe radarul mai multor cluburi, Irina a avut de luat o decizie grea la doar 17 ani. „Am avut o ofertă de a studia în SUA și una de a veni la Iași, la CS Politehnica, pentru a-mi dezvolta cariera în șah. Am mers pe a doua variantă, mai ales că, după un an mai greu, la 15 ani am simțit că drumul care-mi plăcea enorm, șahul, va da roade”, își amintește sportiva care din 2009 reprezintă România.

Speriată la început de schimbarea făcută, Irina s-a adaptat rapid la noua viață, care a presupus absența părinților în viața de zi cu zi, schimbarea cercului de prieteni și a mediului, cazare la cămin, intensificarea antrenamentelor: „Sincer, mă așteptam să-mi fie mai greu. De mare ajutor mi-au fost colege de club, cu care sunt prietenă și acum”.

Maestru internațional la doar 20 de ani

Transferată de la cel mai bun liceu din Chișinău, „Spiru Haret”, la LPS Iași, Irina nu a avut vreo problemă cu școala, având astfel timp suficient pentru a progresa în sport. Deși era încă junioară, a câștigat medalii, de aur și argint, la Naționalele României de șah rapid, blitz și dezlegări și a fost vicecampioană la șah clasic. Totodată, a fost selecționată la naționala de junioare a României.

Urcând în clasamente, a obținut și titlul de mare maestru la feminin, în 2012, și pe cel de maestru internațional, un an mai târziu, când a atins pragul coeficientului ELO (sistem de clasare șahist, numit după un reputat matematician american) de 2400.

Studenta de la FEAA

Chiar dacă era limpede că drumul Irinei în viață era legat indisolubil de șah, la insistențele părinților, marea speranță a „sportului minții” a urmat, în perioada 2012-2015, și cursurile Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. „Am crezut că după terminarea liceului mă voi focusa doar pe șah. Nu a fost așa, pentru că am făcut și facultatea. Chiar dacă am studiat în sistemul la distanță, nu a fost foarte simplu, mai ales în ultimul an, când cursurile s-au cam transformat din neobligatorii în obligatorii. Am reușit însă să termin cu brio și să nu-mi stopez evoluția sportivă”, își amintește șahista care a continuat să progreseze, fiind membră a lotului național care a participat la Europene, Mondiale sau Olimpiade.

Cum a pierdut CS Politehnica o sportivă de top

Deși în anii în care a stat la Iași a obținut performanțe deosebite, între care numeroase locuri I la puternice turnee open, locul III la individual la Olimpiada de șah pe echipe din 2014 ori titlul de campioană a României cu CS Politehnica, Irina a părăsit orașul în 2016, iar apoi și clubul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. „În 2016, după ce am terminat facultatea, m-am trezit fără loc în cămin, după ce stătusem patru ani în Tudor, în T 7. M-am mutat la Timișoara, apoi la București, unde am și rămas. Cum au mai apărut și alte probleme în relația cu CS Politehnica, am decis să mă transfer la ASE București, club cu care, în 2022, am luat argintul, iar în 2023 aurul la Cupa Europeană a cluburilor”, povestește sportiva, care, în 2023, a fost relegitimată de un club ieșean, CSM 2020.

Șase ore de antrenament pe zi pentru singura jucătoare profesionistă de șah din țară

Rețeta succesului Irinei nu e deloc simplă: „Nu există zi în care să nu mă antrenez șase ore. Și în perioadele în care zic că sunt în pauză, pentru refacere, după turnee intense, tot studiez câte trei ore pe zi. Pe lângă studiul individual, am acum șansa faptului că Federația Română de Șah ne pune la dispoziție antrenori foarte bine pregătiți”.

Într-o societate în care consumerismul e la putere, întrebarea legată de recompensele materiale nu putea să nu apară. „Din fericire, lucrurile au evoluat bine în șah și pe plan material: au crescut premiile, au apărut sponsori. Nu devii bogat, însă poți trăi decent doar din șah. Eu asta fac, sunt singura jucătoare profesionistă din țară. Cu siguranță, la cum evoluează lucrurile, jucătoarele din tânăra generație vor putea trăi și ele doar din sport”, completează proaspăta vicecampioană europeană.

Va concura doar pentru România

În ceea ce privește viitorul, Irina Bulmaga este rezervată. „În contextul în care totul în lume e schimbător, nu-mi fac planuri pe termen lung. Nu știu ce voi face, nu știu unde mă va duce viața, nu știu cât voi putea să mai joc șah la nivel înalt. Eu sper ca măcar zece ani. Sper să continui să progresez, să obțin și alte rezultate importante. Cert este că, indiferent de ofertele pe care le voi primi, voi juca doar pentru România! Am refuzat, în trecut, și alte oferte, așa voi face și în viitor”, spune sportiva ieșeană, care are și un plan legat de ce va face după ce va juca șah doar de plăcere.

„Pe lângă faptul că îmi place foarte mult să citesc în limba engleză, îmi place să scriu. De la 15-16 ani am și un blog, despre șah și nu numai, mai scriu și la unele reviste de șah. Nu sunt sigură, dar cred că scrisul va fi una dintre prioritățile mele și după ce nu voi mai face sport de performanță”. Până atunci, însă, Irina mai are multe de spus în șahul de nivel înalt.

