Viceprimarul Harabagiu a adus COVID din Grecia. A dat și la alții prin Primărie?

Harabagiu a fost prezent luni la o ședință de lucru la sediul municipalității, iar, în după-amiaza acelei zile, s-a autoizolat după ce a aflat că una dintre persoanele cu care a fost în Grecia a fost testată pozitiv.

Toate cele patru persoane cu care viceprimarul a mers în Grecia au fost testate pozitiv.

„Marți m-am simțit mai rău, având unele dureri musculare. Luni seară am fost anunțat de către o persoană cu care am fost în pelerinaj în Grecia că a contactat boala infecțioasă. Mi-am făcut testul, iar cursul acestei dimineți am primit rezultatul pozitiv”, a declarat viceprimarul. El a adăugat că acum nu are simptome specifice bolii infecțioase.

Harabagiu și-a făcut testul marți dimineață, după ce o persoană din grupul său a aflat că are Covid-19. Anterior, luni, a fost la biroul de la Primărie și a participat inclusiv la o ședință în Sala Mare cu mai mulți șefi de instituții din Iași. Întrebat pe această temă, Harabagiu a precizat că a respectat toate normele sanitare și a purtat mască de protecție în permanență.

Vom reveni.