Viceprimarul trădător, un om nou în politică, garantat de USR

Propunerea şi apoi validarea „trădătorului” Cezar Baciu în postul de viceprimar nu a surprins pe nimeni. Scenariul era vehiculat în mediul politic din momentul în care fostul consilier USR PLUS a votat bugetul schiţat de Chirica - PNL, schimbând balanţa de putere în Consiliul Local. „Nu am primit absolut nimic în schimbul votului meu”, declara Baciu într-un interviu acordat „Ziarului de Iaşi”, la câteva ore după adoptarea bugetului. Şi asta în contextul în care, potrivit surselor ziarului, el a fost cel care a supralicitat preţul „votului de aur”: „Mă puneţi viceprimar sau tranzacţia cade”. Vă daţi seama ce obraz gros şi ce caracter mărunt are acest tânăr de 26 de ani dacă îşi permite să mintă cu atâta seninătate şi să sfideze inteligenţa a zeci de mii de ieşeni care aşteptau „oameni noi în politică”? Ţi se întoarce stomacul pe dos când te gândeşti de cât cinism va da dovadă pe la 40 de ani, când, cel mai probabil, o să-l găsim bine înfipt prin fruntea oraşului/ judeţului/ ţării. (Dacă nu mi ţi-l înhaţă DNA până atunci.) „Candoarea” cu care acest individ a fost adoptat imediat de ceilalţi consilieri de la PNL şi PMP, în majoritate tineri, ne oferă o perspectivă şi mai amară despre noua generaţie de politiceni pregătită să conducă „dulcele târg”. Nu-i bai, lămâi se mai găsesc.

Dar principala responsabilitate pentru ascensiunea politică fulminantă a unui tânăr vânzător de şosete în funcţia de viceprimar o poartă USR Iaşi. Organizaţia locală trebuie să explice public, printr-un mesaj asumat la nivel de filială (nu prin reacţii individuale pe Facebook) cum a ajuns Baciu în USR şi de ce a fost promovat pe lista de CL. Să le luăm pe rând. Prima condiţie din formularul de înscriere în USR sună în felul următor: „Integritatea sa morală nu poate fi pusă la îndoială şi reputaţia sa nu ar putea prejudicia prestigiul şi imaginea USR”. Întrebări. Pune astăzi cineva din USR la îndoială integritatea morală a lui Baciu, şi dacă da, de ce nu au existat semne de întrebare la momentul înscrierii? Dacă au existat şi s-a trecut peste ele, cine şi-a asumat ca „vânzătorul” să facă parte din echipă? A venit de capul lui în partid sau a fost adus de cineva? A existat un interviu sau o comisie care să analizeze adeziunea tânărului sau USR Iaşi e un fel de sat fără câini? Dacă a existat o comisie, cine a făcut parte din ea? Odată acceptat ca membru ce l-a recomandat pe Baciu să fie urcat pe poziţia 11 pentru Consiliul Local? A existat un concurs intern pentru desemnarea candidaţilor, şi-a cumpărat poziţia semi-eligibilă sau a fost impus arbitrar în „primul 11”? Dacă şi-a cumpărat „numărul”, cât a plătit şi în buzunarele cui au intrat banii? Dacă şi-a câştigat locul în urma unei competiţii oneste, chiar atât de slab pregătiţi sunt membrii USR clasaţi de la 11 în sus? Dacă a fost impus pe listă, cine şi-a asumat decizia? Nu în ultimul rând, ce soluţii au fost discutate/ adoptate în filială pentru ca astfel de membri care „prejudiciază prestigiul şi imaginea USR” să aibă de acum încolo uşa închisă în filială?

USR trebuie să clarifice urgent şi în detaliu „episodul” Baciu. Pe de o parte, pentru că poartă pe umeri greutatea celui mai mare număr de voturi din oraşul Iaşi (conform ultimelor alegeri) şi şi-a cusut „TRASPARENŢA” cu litere mari pe stindardul politic. Pe de altă parte, pentru a invalida o teorie tot mai vehiculată prin târg, conform căreia „trădarea” lui Baciu e de faţadă, rezultatul unei înţelegeri oculte între conducerea USR Iaşi şi tabăra Chrica-PNL. Carevasăzică, USR îşi păstrează avantajul strategic de a mima opoziţia până la următoarele alegeri, Chirica-PNL îşi asigură majoritatea în CL, iar Orban şi Barna scapă de o bătaie de cap pe la „mama dracului”, prin Moldova.