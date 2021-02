Cristina Ilaș, 36 ani: „Fiica mea este elevă în clasa a VI-a, la o școală din cartierul în care locuim. Este un copil serios, învață, este liniștită și cuminte. Din păcate, din cauza serviciului, și eu și soțul meu lucrăm în ture, nu prea avem când să stăm foarte des de vorbă. Abia în urmă cu două săptămâni am aflat de la sora ei, mai mică cu un an, că are probleme cu unele colege. Nu a vrut să ne povestească dar, cumva, am forțat-o, pentru am simțit-o tot mai retrasă, mai tristă și îngrijorată că ar putea merge din nou la școală. Ne-a povestit că are trei colege care, încă de anul trecut, râdeau de ea că au vazut-o vorbind cu un coleg, cu care, spune fiica noastră, discuta despre teme. Vreau să vă spun că în clasa ei copiii nu se prea omoară cu învățătura. Au râs de ea că sunt iubiți, că sunt tocilari, că sunt proști că nu fumează. De la jigniri au ajuns și la împingeri, atunci când treceau pe lângă ea. Nu ne-a spus nimic. Acum, este foarte speriată că ar putea merge din nou la școală, să se întâlnească cu ele. Sincer, nu știu ce să fac“.