Victor Ponta, un fel de Covid

Cu aproape 20 de ani în urmă, personajul a fost scos din jobenul fermecat al atotputernicului, pe atunci, Adrian Năstase. Tandemul lor părea o formulă de succes garantat şi de durată lungă. Nu puţini s-au grăbit să-i crediteze drept speranţa îngemănată a României. Marele Năstase, iscat şi el din specia super-oportuniştilor şi a micro-caracterelor vechiului regim comunist, îi sufla în pupă Micului Titulescu, aşa cum l-a botezat bătrânul edec, ajuns între timp puşcăriaş, deposedat de glorie şi recuperat de către trolii ruşi, după care a naufragiat în antieuropenism. Iar dacă istoria ar readuce pe val Imperiul de la Răsărit, Năstase şi Ponta ar fi la datorie, gata să servească, la fel ca şi înaintaşii. E de aşteptat ca maestrul şi iedera să devină tot mai reacţionari, mai antieuropeni şi să lucreze pentru stăpâni cu mai multă determinare. E prea tânăr Ponta pentru misiune? Nu!, e tocmai potrivit să perturbe profund viaţa politică românească. Într-o Românie europeană, cei doi nu-şi mai pot găsi locul. Dar la erodarea acestei Românii lucrează destule unelte, care alimentează idei precum: ţara trebuie să-şi regăseasă azimuturile răsăritene, întrucât altfel se îndreaptă într-o direcţie greşită; nu suntem destul de occidentali, întrucât mentalităţile noastre sunt împărţite cu cele ale Orientului ortodox (idee veche/nouă a propagandei ruseşti, care a încercat şi o va mai face să ne îndepărteze pe noi, ortodocşii, de Occidentul catolic şi protestant); justiţia s-a pus la picioarele Occidentului, încercând să decapiteze clasa politică de exemplarele ei neaoş autohtone din seria Năstase-Ponta-Mitrea-Voiculescu-Dragnea. Dacă istoria ar cunoaşte o schimbare de macaz, „martirii” din galeria evocată ar deveni instantaneu eroi, li s-ar înălţa statui, iar biografiile lor de victime ale Occidentului infam ar fi învăţate la şcoală. Este acesta un scenariu imposibil? Nicidecum, doar am mai trăit în istoria recentă. Depinde de noi dacă ţara va urma „învăţăturile” lor sau va persevera să rămână în lumea liberă.

Cazul Ponta e o temă de reflecţie cu privire la oameni şi împrejurări istorice. Personajul şi-a făcut loc în viaţa publică exclusiv prin calităţi minore şi meschine din categoria tupeu, şmecherie, obrăznicie, viclenie, aroganţă şi suficienţă. Pe trupul lor a înflorit hoţia şi obsesia de a accede în cele mai înalte funcţii. Poate nici un alt ipochimen de la noi nu întruneşte mai multe trăsături josnice, care, culmea!, în loc să-l descalifice, l-au promovat. Atunci când şi-a asumat partea de vinovăţie a tragediei de la Colectiv şi s-a retras din prim-plan, unii dintre noi s-au iluzionat că o undă de regret omenesc şi-a făcut loc în conduita lui. Dar cum se vede cu ochiul liber nu a fost decât o retragere tactică. Victoraş a profitat de erorile fatale ale lui Dragnea, pentru a se reinventa cu ajutorul prietenului Sebastian Ghiţă şi al mercenarilor de la RTV. Când Ponta apare în fiecarezi la această televiziune, dar şi la altele, credule, pentru a se asocia corului critic la adresa teleormăneanului, gestul lui pare credibil. S-a căţărat pe cadavrul fostului prieten şi a devenit astfel frecventabil. Cu acelaşi tupeu, machedo-albanezo-italianul s-a împăunat cu virtuţi de român neaoş, a inventat făcătura Pro România şi s-a cocoţat în sondaje, ajungând la 10-12 la sută din opţiuni. Din acest moment, aroganţa şi obrăznicia au înlocuit falsa smerenie. Intră în orice formulă de guvernare, pune condiţii absurde şi se visează viitorul preşedinte al ţării. Bătrânul edec Năstase îşi freacă mâinile de bucurie: Vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât atât! Cum poate acest ticălos dovedit de mai multe ori să renască, e o întrebare la care încă nu avem răspuns, întrucât nu cunoaştem în detaliu cine are interesul ca el să revină. Dar cum pot atâţia români să se lase seduşi de acest mitoman, e un fapt care ar trebui să ne descumpănească şi să ne facă să nu asistăm indiferenţi la ascensiunea sa, pe care am putea să o plătim scump.

Ponta a furat proprietatea intelectuală (munca) altora, împăunându-se cu un titlu ştiinţific nemeritat. Nimic neobişnuit pe plaiurile mioritice, unde hoţia e un titlu de înaintare pentru mulţi. Personajul se va ascunde o vreme, după care va reveni cu puteri sporite. Va miza pe memoria scurtă a românilor, dar şi pe îngăduinţa lor. Pun pariu că va proceda după acest scenariu. Mai pun pariu că va deveni şi unul dintre vectorii cei mai vehemenţi al intereselor chino-ruseşti în România şi un criticastru neostoit al politicii noastre pro occidentale. De aceea, Ponta trebuie oprit! Prin vot, prin desconspirarea surselor lui de inspiraţie şi prin demascarea caracterului lui. Iar partidul numit, prin fraudă morală, Pro România, este exact opusul intereselor ţării. El este la fel de român cum a fost PCR la începuturile lui, din 1921 şi până la mijlocul anilor 1950, adică exact perioada când a slujit exclusiv intereselor sovietice.

Mihai Dorin este istoric şi publicist