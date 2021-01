Victor Rebengiuc, despre moartea lui Stanoevici: „ A căutat-o. Ascultaţi sfaturile specialiştilor, nu ale foştilor securişti"

Marele actor Victor Rebengiuc afirmă că Bogdan Stanoevici a fost ucis de COVID-19, nu de infecţiile nosocomiale din spital. Acesta susţine că oamenii trebuie să asculte de specialişti, nu de foşti securişti. „Multă lume a trecut prin asta, asta e exprimarea bună, nu a rămas acolo. E o boală pe care o cauţi. Dacă nu o cauţi, nu o găseşti. Ea te găseşte, chiar dacă te protejezi. Eu am stat liniştit acasă, nu m-am băgat în mulţimi şi virusul tot a dat de mine, deşi m-am ascuns cât am putut. Am avut două săptămâni de carantinare la domiciliu şi asta a fost. Cu medicaţia care mi s-a dat am trecut peste. El (Bogdan Stanoeivici - n.r.) a căutat chestia asta, cred că este o ştire falsă că a murit din cauza nosocomialelor. Că ar trebui să moară toţi cei care se infectează cu aşa ceva în spitale", a declarat Victor Rebengiuc, potrivit romaniatv.net. Victor Rebengiuc criticat persoanele care nu respectă deloc normele de siguranţă.

„Trăim o pandemie, este peste tot, în toată lumea, planeta e bolnavă în momentul de faţă, şi toţi trebuie să luptăm pentru a scăpa de această nenorocire. De ce să nu ascultăm nişte oameni care au posibilitatea să ne dea nişte sfaturi bune, pentru că sunt specialişti în domeniu?", a adăugat actorul. În luna noiembrie 2020, Victor Rebengiuc declara că a avut coronavirus. Din fericire, actorul în vârstă de 87 de ani nu a avut nevoie de internare în spital şi s-a tratat acasă.