Victorie clară a Craiovei cu Trnava (3-0). Cu ce formație s-a chinuit echipa lui Becali

Slovacii au început mai bine la Craiova şi Duris a ratat de două ori în minutele 4 şi 7, faze la care s-a remarcat portarul Isenko. Erik Daniel a trimis pe lângă poarta goală, în minutul 23, apoi Azango a trimis peste poartă, în minutul 35, şi prima repriză s-a încheiat 0-0, în ciuda ocaziei uriaşe ratate de Baiaram, în minutul 45+2, acesta trimiţând în transversală.

Craiovenii au jucat altceva după pauză şi au reuşit să deschidă scorul în minutul 51, prin Baiaram. După numai trei minute Al Hamlawi a punctat pentru 2-0, iar şutul lui Baiaram din minutul 59 a fosr respins de portarul oaspeţilor în minutul 59. Scorul final a fost stabilit de Carlos Mora, la o minge respinsă de portarul Frelih, în minutul 81. Slovacii au rămas în zece din minutul 87, după eliminarea lui Paur, pentru un fault asupra lui Tudor Băluţă. Craiovenii au mai ratat pe final, dar s-au impus cu 3-0 şi pleacă cu prima şansă în returul de săptămâna viitoare.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Al. Creţu 81), T. Băluţă, Cicâldău (Houri 71), Bancu (Fl. Ştefan 59) – Al Hamlawi (Nsimba 71), Baiaram (Mekvabishvili 81). ANTRENOR: Mirel Rădoi

SPARTAK TRNAVA: Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Kratochvil (Moistsrapishvili 77), Mikovic (Jureskin 88) – Azango (Kudlicka 67), Duris (Paur 77), E. Daniel (Skrbo 67). ANTRENOR: Michal Scasny

Cartonaşe galbene: Houri 72 / Kudlicka 90+6

Cartonaş roşu: Jakob Paur (Sprtak Trnava) min. 85

Arbitri: Joonas Jaanovits – Aron Härsing, Jaan Roos (toţi din Estonia)

Arbitri VAR: István Vad (Ungaria) – Marko Liiva (Estonia)

De la aceeași oră, echipa ilfoveană FCSB a învins, pe teren propriu, chinuit, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa.

FCSB a fost aproape de o nouă dezamăgire, pe care a reuşit însă să o transforme în victorie. În minutul 7 al meciului de pe Arena Naţională, Tusha a primit o pasă lungă, mingea a fost blocată de Graovac, dar a rămas tot la Tusha care a deschis scorul. Limaj l-a pus la încercare pe Târnovanu, în minutul 19, iar prima ocazie a gazdelor a venit abia în minutul 25, la şutul lui Şut. Bîrligea a trimis pe poartă în minutul 34, pentru ca după câteva secunde Târnovanu să intervină excelent la şutul lui Tusha.

După pauză kosovarii şi-au majorat avantajul, în minutul 50, cu golul lui Manaj, care a avut nevoie de validarea VAR după ce mingea lovise şi mâna marcatorului. Bîrligea a reuşit să înscrie primul gol al bucureştenilor în minutul 64, după ce o centrare a lui Miculescu a fost respinsă de apărarea oaspeţilor. Politic a expediat un şut bun şase minute mai târziu, dar Maloku a respins în corner, iar la faza următoare Graovac a înscris cu o lovitură de cap, egalând. Şutul lui Bîrligea, din minutul 79, a fost deviat şi a lovit transversala. Până la final, Politic a obţinut un penalti în minutul 90+3, fiind faultat de Broja, în careu, şi Bîrligea a transformat aducând prima victorie a elevilor lui Charalambous, după patru înfrângeri consecutive în toate competiţiile.

FCSB s-a impus cu 3-2 şi va juca pentru calificarea în play-off, joia viitoare, în Kosovo.

FCSB : Târnovanu – V. Creţu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheş (Edjouma 57), Şut – Miculescu, Oct. Popescu (Baba Alhassan 83), Cisotti (Politic 68) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

DRITA: Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka – Tusha (Dhrji 65), Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Blerim Krasniqi (S. Ibrahim 78), Manaj (Abazaj 89). ANTRENOR: Zekirija Ramadani

Cartonaşe galbene: – / Maloku 72, Dabiqaj 83, B. Krasniqi 90+6

Arbitri: Damian Sylwestrzak – Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz

Arbitri VAR: Tomasz Kwiatkowski – Kornel Paszkiewicz (toţi din Polonia)

