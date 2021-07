Victorie preţioasă pentru Gabriela

*Jucătoarea română de tenis, Gabriela Ruse (198 WTA) s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Hamburg, cu premii de 189.708 euro, obţinând o splendidă şi dramatică asupra favoritei nr. 4, americanca Danielle Collins (48 WTA), scor 6-4, 1-6, 7-5, în două ore şi jumătate. Gabi a început bine meciul, reuşind break-ul, iar ascest avantaj a făcut diferenţa în primul set (6-4). Americanca a dominat actul secund, adjudecat cu 6-1 şi în care Ruse nu a câştigat decât patru puncte în ultimele sale patru jocuri. În setul decisiv, Collins a reuşit primul break (2-1), dar apoi Ruse a întors scorul, 4-2. Collins a făcut un nou break şi a egalat, 4-4, românca ratând cinci mingi de meci la 5-4. Ruse şi-a făcut serviciul (6-5) şi a reuşit să încheie meciul cu 7-5, după câteva lovituri spectaculoase. În semifinale, Gabriela o ca întâlni pe favorita principală, ucraineanca Daiana Iastremska (38 WTA), care a dispus cu 7-6, 6-4 pe veterana italiană Sara Erran (105). Venită din calificări, GabrielaRuse s-a calificat în premieră în semifinala unui turneu WTA.Celelalte sferturi: Jule Niemeier (Germania) – Tamara Zidansek (Slovenia) 6-2, 6-4;Andrea Petkovic (Serbia)-Ysaline Bonaventure (Belgia) 6-2, 7-5.

* Mihaela Buzărnescu (160 WTA) a ratat calificarea în finala turneului de categorie WTA 125 de la Bastad (Suedia). Ea a fost învinsă în semifinale de spaniola Nuria Parrizas (148), scor 3-6, 4-6, într-o oră şi 48 de minute. În primul set, românca a condus cu 2-0, dar apoi a pierdut trei jocuri la rând. De la 3-3, Buzărnescu nu a mai reuşit să câştige, fiind întrecută cu 6-3. Mihaela a condus şi în actul secund, cu 2-0 şi 4-2, însă a pierdut patru game-uri rând, setul şi meciul.

*Finala masculină a turneului de la Wimbledon se dispută duminică între italianul Matteo Berrettini (9 ATP) şi liderul mondial Novak Djokovic. Berrettini a devenit primul italian calificat în finala marelui turneu londonez şi primul italian care joacă o finală de Grand Slam după 25 de ani (Adriano Panatta, Roland Garros 1976). Matteo l-a învins cu 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 pe polonezul Hubert Hurkacz (28). Italianul s-a impus după aproape trei ore de joc în care a reuşit nu mai puţin de 22 de aşi, în faţa unui adversar care reuşise o surpriză în sferturi eliminându-l pe elveţianul Roger Federer (8 ATP).

Aflat într-o formă excepţională, Novak Djokovic a înfrânt dârza rezistenţă a canadianului Denis Shapovalov şi l-a învins cu 7-6,7-5, 7-5. Novak Djokovic este deţinătorul trofeului la Wimbledon şi are în palmares cinci titluri la All England Club. El are acum 20 victorii consecutive la Wimbledon.

Semifinale la dublu feminin: Hsieh Su-wei / Elise Mertens (Taiwan/Belgia) – Ena Shibahara/ Shuko Aoyama (Japonia) 6-4, 1-6, 6—3; Veronika Kudemertova /Elena Vesnina (Rusia) –Caroline Dolehide/Storm Sanders (SUA/Australia) 7-6, 3-6, 7-5.