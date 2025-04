Vidanjorii neamului

Contrar aparențelor, domnul cu pricina nu e vreun golănete necalificat, cu vocabular anemic și cu purtări de troglodit, ci dimpotrivă, se pretinde un mic Beau Brummell de mahala. Căci, dincolo de inubliabilul său sacou roz („nu e roz, spunea Ross din Friends, ci somon!”) – care va săgeta memoria colectivă decenii de-acum încolo ca un kitsch de nedepășit, personajul amintit este un vajnic absolvent al Imperial College din Londra unde s-ar fi cuvenit să se lase contaminat de civilizație și bun gust. Dar, din nefericire, diploma britanică nu-ți poate subția obrazul ca tovalul. Lingău și oportunist, carierist feroce, haimanaua imorală a trecut prin toate taberele posibile de la monarhiști la neo bonjuriști, de la băsiști la auriști, fără vreo jenă de moralitate sau de scrupul, ocupând scena nerușinat și cu tupeu, ca un saltimbanc dezinvolt și penibil. De la funia cu usturoi pe după gât la făcut sluj în ograda Ciobănetelui Național nu a fost decât un pas. Deși sectant, nu a ezitat să-și facă cu orice prilej crucioaie zis ortodoxe pentru adormirea proștilor și a finanțatorului (și, după cum s-a văzut, nici n-a fost singur în această prostire în masă, fiind însoțit de un „Mesia” New Age, adept al lui Osho, împins de la spate de popi analfabeți). Cu excepția defilatului în creierul gol, nimic din panoplia jenantă a Măscăriciului Cu Orice Preț nu a fost uitat în scenetele sale publice, într-o jalnică cerșetorie de atenție care, iată, l-a aburcat pe acest trumpist fanatic în peluza politichiei alături de alți derbedei extremiști, scârbiți de democrație și Europa, dar gata să închine țara, „suveran”, măcelarului moscovit.

Și, o să spuneți, ce-i cu asta? E omul liber să facă ce vrea, nu? Ce vă freacă grija pe voi, sorosiști netrebnici rămași fără țâța USAID? Chiar așa, de ce ar trebui să ne pese de derapajele acestui caraghios?

Păi, în primul rând, pentru că nu e un caz izolat. Dacă istericalele lui de precupeață tremurândă hormonal ar fi fost doar ecoul Oborului și al Groapei Glina nu ne-ar fi interesat prea mult, desigur. Însă el e doar o voce pițigăiată dintr-un cor extrem de larg și toxic. Căderea comunismului a adus, grație abilității lui Ion Iliescu, abolirea cenzurii pentru mass-media. De unde până ieri erau cuvinte interzise marelui public, odată zăgazurile ridicate, presa scrisă, audio și vizuală, a început să se întreacă pe sine la vorbe neaoșe, bârfe și calomnii. În acest fel, pas cu pas, limbajul colorat al mahalalei, imprecația și sudalma au devenit ornamente stilistice în articolele și polemicile jurnalistice, marele public fiind invitat să devină spectator la abominabilele exerciții de mozolire și discreditare a dușmanilor regimului neosecurist iliescian. Activat de Sistem, un abject slugoi ceaușist, pupător de dosuri dictatoriale, a devenit Blasfematorul Șef al bunului-simț, tipărindu-și dejecțiile birjărești în sute de mii de exemplare pe care armata, poliția și noua Securitate le cumpăra prin abonamente obligatorii pentru purtătorii de uniforme, interiorizând astfel nu numai măscările și violențele verbale, ci și „adevărurile” calpe și calomnioase ale lui „Alcibiade”. Iar prostimea se hlizea pe margine, încântată de execuțiile publice ale Marelui Vidanjor și de show-ul grosier. Acesta a fost începutul, după care, în căutare disperată de audiență, publicul a fost invitat la defecare liberă în secțiunea de comentarii din subsolurile fetide ale publicațiilor. Iar acest obicei neigienic s-a extins apoi, treptat, pe Facebook unde postările sunt înecate într-o mare de vomă și comentarii necuviincioase. Adică lipsite de cuviință nu numai în ceea ce privește bunul-simț și exprimarea civilizată, ci, odată ce, liber!, viteazul de pe social media consideră că nu mai e cazul să se ascundă ipocrit după cuvinte, lipsa de cuviință atinge structura de adâncime a humanoidului, arătându-i adevărata fața. Această demascare hidoasă, de care se fac vinovate nu numai ziarele și televiziunile, ci, în primul rând, audiențele diverse, de la mârletele de Ciorogârla la intelectualul însetat de bârfe și tabloide, a ocupat suverană spațiul public. Această fractură transversală a mizerabilismului actual (pentru că da, o repet, sunt și oameni normali, simpli sau învățați, care și-au păstrat buna cuviință și capacitatea de a discerne binele de rău, nu sunt toți în aceeași haită de lătrători!) care atinge grupuri din fiecare strat social este, cred, dominanta celor trei decenii și jumătate de libertate înțeleasă ca desfrânare. Ea dă o explicație asupra unui fenomen toxic care a otrăvit lumea românească în mod ciclic, iar acum a ajuns aproape de apogeu: ura dezlănțuită și înjurătura stuchită, murdară, care domină discursul public al unei majorități a contemporanilor noștri.

Eu urmăresc sporadic social media, din rațiuni igienice. O analiză cuprinzătoare a comentariilor turmei georgiste, spre exemplu, ar arăta în clar nu numai liniile de propagandă putinistă pe care acești tembeli le redistribuie iresponsabil, ci, mai ales, limbajul violent, gregar și mizerabil cu care își atacă „adversarii”. Am urmărit câteva astfel de postări ale unor oameni reali, de care am mai auzit, și m-am înfiorat privind la realitatea cruntă a minții și sufletului lor. Lipsiți de o educație serioasă (și mă refer aici și la cei cu zeci de ani de studiu monodisciplinar, fără cultură generală și abilități critice comparatiste), îndobitociți cu distracție televizată de joasă calitate intelectuală și hrăniți doar cu informații predigerate, acești oameni nu prea pot fi numiți homo sapiens, fiind mai aproape de un interregn cărui i-aș spune „humanoizi înjurători”. E plin netul de „curajul” lor nestăpânit și veninos. Ei alcătuiesc mlaștina duhnitoare și toxică din care au răsărit personajele monstruoase de pe scena politică românească. Publicitatea cu orice preț, instigarea animalității latente, limbajul plesnitor și tonul isteric televizat plus panoplia războiului hibrid al Rusiei cu tot alaiul său de minciuni, răstălmăciri, fake news și imbecilități au șlefuit o masă amorfă, decerebrată, ușor de manipulat prin ecrane. Și dacă tot ai la îndemână acest instrument, de ce să nu ataci o țară suverană întâi cu netul și după aceea cu tancul și drona? Căci cam asta ne așteaptă. „Înapoi, turul doi, din 46!” Și atunci, tot în vremuri de restriște, vidanjorii naționali ne-au vândut ocupantului rus. Mă gândesc că ar fi util să scriem din nou pe fabrici, preventiv, „Pretins suveraniști din toate țările, uniți-vă!” că poate-i înduplecăm așa pe deja celebrii The Three Stooges americani: Satrapul Donald, Țărănetele de Yale și Masca Rimelată să ne dea viza înapoi. Că dacă nu, le transmitem urarea comilitonului lor parlamentar despre mamelei lor, ca să fie pe înțelesul tuturor.

iBancul spune că, invitată la Marea Inaugurare, mama lui Trump i-ar fi spus, mândră, vecinului de scaun: „îl vezi pe ăla cu părul roșu? Fratele lui e medic!”

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

