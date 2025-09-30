VIDEO | 25 de ani de IULIUS la Iași: cum a fost transformat orașul prin proiecte ce au schimbat mentalități și au creat un nou mod de viață

De un sfert de secol, compania IULIUS rescrie povestea urbană a Iașului, dar și a României, prin proiecte care au schimbat nu doar fața orașelor, ci și modul în care oamenii trăiesc, lucrează și se conectează. De la inaugurarea în 2000 a primului mall modern din afara Capitalei – Iulius Mall Iași, până la dezvoltarea Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din țară, investițiile IULIUS în centrul Iașului vor depăși, odată cu remodelarea Palas, 520 de milioane de euro.

La nivel național, compania deține un portofoliu evaluat la 1,8 miliarde de euro, iar planurile de viitor sunt la fel de ambițioase: două proiecte mixed-use de reconversie urbană de amploare, la Cluj-Napoca (RIVUS) și la Constanța, ce însumează investiții de peste 1,3 miliarde de euro.

Iulius Mal, începutul unei noi ere în Iași

În aprilie 2000, Iașul intra pe harta marilor orașe europene prin inaugurarea Iulius Mall Iași, primul mall modern construit în afara Bucureștiului și al doilea din țară. Ridicat în inima unuia dintre cele mai mari campusuri studențești din România, proiectul a schimbat pentru totdeauna modul în care ieșenii își petrec timpul liber și se raportează la consum și lifestyle.

Iulius Mall devine astfel destinație de referință, atrăgând milioane de vizitatori din întreaga regiune și chiar de peste granițe. Cu peste 180 de magazine, un cinematograf Cinema City cu 5 săli, zonă generoasă de food court, supermarket, restaurante, cafenele, dar și facilități de divertisment precum bowling și biliard, Iulius Mall a impus un stil de viață tineresc și dinamic.

„Încă de la început, IULIUS a adus o pată de culoare și a adus diferența în peisajul urban. Oriunde ar fi deschis și orice proiecte ar fi pus pe hartă, fie că vorbim despre Iulius Mall, Palas sau Family Market, toate constituie poluri de interes și locuri active pentru ieșeni”, spune Florin Bărhălescu, fondator Iași City Tour.

Astăzi, la peste două decenii de la deschidere, Iulius Mall Iași rămâne un reper pentru vitalitate, dinamism și stil, dar și locul preferat al tinerilor pentru care shoppingul se îmbină cu relaxarea și socializarea.

Palas Iași, un proiect vizionar

Cel mai ambițios proiect al companiei a venit în 2012, odată cu investiția Palas Iași, primul ansamblu mixt din România. Dezvoltat în centrul orașului, în imediata vecinătate a Palatului Culturii, simbol al Iașului, Palas a plusat pe regenerarea unei zone insuficient valorificate și transformarea acesteia într-un pol cultural, economic și de divertisment.

Cu o investiție de peste 320 milioane de euro, Palas Iași a adus pentru prima dată în România conceptul vestic de lifestyle urban integrat: shopping, birouri, spații verzi și zone de evenimente reunite într-un singur loc.

Ansamblul include o zonă de retail modernă cu peste 270 de magazine, un centru de evenimente, restaurante și cafenele tematice, parc de 50.000 mp, carusel, patinoar sezonier și alte facilități de timp liber, precum și cea mai mare parcare subterană din România, cu peste 2.500 de locuri. Prin mixul inedit și complex de shopping și entertainment, Palas atrage anual peste 22,2 milioane de vizitatori, inclusiv din Republica Moldova.

Pe lângă componenta de retail și recreere, în proiectul Palas s-a conturat și un hub de business, care reunește 8 clădiri de birouri, clasa A, printre care și cea mai mare clădire de birouri din țară (o suprafață de peste 60.000 mp închiriabili) – Palas Campus.

Impactul Palas a fost imediat recunoscut prin recorduri mondiale Guinness World Records®, distincții de excelență TripAdvisor® și, mai ales, schimbarea percepției asupra modului în care un oraș poate trăi și respira printr-un proiect integrat. „Au schimbat mentalități, au simțit că pot să trăiască pe un alt nivel: social, cultural, interrelațional. Asta a însemnat o investiție la firul ierbii, cum a făcut-o grupul IULIUS, regenerând urban orașul”, explică Conf. Univ. Dr. Dan Chirleșan, FEAA din cadrul Universității „Al.I. Cuza” Iași.

Astăzi, Palas este sinonim cu un stil de viață cosmopolit: locul efervescent, unde fie vii la birou sau îți bei cafeaua în parc, fie faci shopping în magazine ale brandurilor internaționale, te bucuri de evenimente culturale sau pur și simplu petreci timp de calitate cu familia și prietenii.

Oficial, ansamblul Palas Iași a intrat într-o fază spectaculoasă de transformare, printr-un proiect de modernizare estimat la peste 80 de milioane de euro, care poartă semnătura prestigiosului birou britanic de arhitectură Foster + Partners – aflată în top 10 mondial. Este pentru prima dată când Iașul beneficiază de o viziune arhitecturală de asemenea anvergură, ce propune transformarea Palasului într-un reper contemporan al orașului și o legătură spectaculoasă cu simbolul său istoric – Palatul Culturii. Află mai multe despre procesul de remodelare aici!

Palas Campus, un nou record național

După 11 ani de la deschiderea Palas, IULIUS a inaugurat Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România, cu o suprafață de 60.000 mp și cu o investiție de peste 120 milioane de euro.

Proiectul a fost construit cu respectarea principiilor celor mai ridicate standarde de sustenabilitate aplicabile clădirilor verzi și a beneficiat de primul credit verde acordat unei companii românești de către International Finance Corporation.

Family Market și impactul asupra comunităților metropolitane

Dincolo de proiectele urbane majore, IULIUS s-a concentrat și pe dezvoltarea conceptelor de retail de proximitate. Proiectele Family Market Miroslava și Family Market Bucium, lansate în 2022 cu o investiție de 24 milioane de euro, au venit ca un răspuns firesc la expansiunea zonelor metropolitane și cu un mix modern de retail, branduri locale și spații de socializare, deservind un areal de 30-40.000 de locuitori.

Acestea integrează supermarket Auchan, Sinsay, McDonald’s Drive Thru (Bucium), alături de antreprenori locali, și sunt concepute pentru a eficientiza timpul locuitorilor, punând accent pe accesibilitate și mobilitate – spații verzi, soluții pentru biciclete și stații de încărcare.

Grupul IULIUS investește aproximativ 28 de milioane de euro în următorul său concept Family Market Tomești. Proiectul va avea o suprafață închiriabilă extinsă, de circa 16.000 de metri pătrați, oferind un mix complet de retail, spații verzi, zone de sport și servicii utile. Mai multe detalii aici.

Evenimente care au adus milioane de oameni împreună

În paralel cu investițiile masive în retail și office, IULIUS a transformat Iașul și într-un pol regional al evenimentelor. De la festivaluri culturale și târguri de carte, până la concerte și spectacole internaționale, milioane de oameni au participat, în 25 de ani, la momente organizate în ansamblurile IULIUS.

Rolul de catalizator al comunității este esențial, după cum subliniază și Ovidiu Biber, organizator de evenimente BBV MEDIA: „Pe lângă transformarea peisajului urban, investițiile Grupului IULIUS au avut un rol crucial în dezvoltarea vibrantă a scenei culturale și artistice din Iași și din regiunea de Nord-Est. Aceste proiecte au funcționat ca scene deschise și accesibile, găzduind constant festivaluri de anvergură, expoziții și evenimente comunitare de înaltă ținută. Pentru noi, dar și pentru întregul ecosistem creativ, IULIUS nu a oferit doar spații de desfășurare, ci a legitimat și amplificat evenimentele culturale, transformând Iașiul într-un pol regional de atracție artistică.”

Impactul în comunitate

În prezent, Iașul găzduiește una dintre cele mai dinamice rețele urbane create de o companie românească: 8 clădiri de birouri clasa A, un parc urban premiat, spații comerciale unde se regăsesc sute de branduri internaționale și un ecosistem care susține peste 14.000 de locuri de muncă.

Acest bilanț al performanței de un sfert de veac este validat de lideri ai comunității locale.

Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, subliniază: „IULIUS marchează anul acesta un sfert de veac nu doar de activitate, ci de performanță și inovație. Pentru noi, activitatea întregului grup de firme IULIUS nu înseamnă doar servicii și comercial. Înseamnă perseverență, viziune, platforme de regenerare urbană la standarde internaționale la care comunitatea poate doar a visat.”

Președintele CCI Iași evidențiază rolul IULIUS ca magnet pentru tineri și branduri globale: „[Proiectele IULIUS] sunt unul dintre argumentele care atrag și conving tinerii să rămână în orașul în care s-au format, făcând posibilă consolidarea Iașului ca pol al industriilor creative și atragerea unor branduri globale.”

Acest aport s-a tradus direct în cifre: „Plus-valoare care se transpune într-o măsură semnificativă în economia locală, contribuind substanțial la creșterea PIB-ului Iașului de la 4 miliarde euro la peste 12 miliarde euro în prezent, o rată de creștere care ne plasează în topul orașelor europene cu cea mai rapidă dezvoltare, așa cum constată și cea mai recentă analiză Oxford Economics. Dar nu înseamnă doar profit, ci și preocupare pentru sustenabilitate și prietenie cu mediul. IULIUS nu înseamnă doar business, ci și responsabilitate socială, mecenat, respect pentru comunitatea locală.”

25 de ani de inovație și viziune

Cu fiecare proiect, IULIUS a reușit să transforme zone abandonate în spații vii, iar povestea ultimului sfert de secol ne dezvăluie nu doar o companie de succes, ci un real partener al comunității, care a schimbat felul în care arată și funcționează Iașul.

Compania ieșeană IULIUS deține un portofoliu de retail peste 320.000 mp, ce cuprinde: două proiecte mixed-use de regenerare urbană – Palas Iași și Iulius Town Timișoara, rețeaua națională de shopping centere Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca și Suceava, două proiecte Family Market în Iași (Miroslava și Bucium). Totodată, IULIUS a dezvoltat la nivel național și rețeaua de clădiri de birouri United Busines Center (Iași, Timișoara și Cluj-Napoca).

