VIDEO: 5.000 lei amendă după petrecerea maneliștilor la Complexul Tiki

Tinerii au dansat umăr la umăr, iar cântărețul care întreținea atmosfera a îndemnat publicul la relaxare totală și la nerespectarea măsurilor de protecție.

După ce imaginile cu aglomerația din club au ajuns pe internet, Poliția a început verificările.

După ce imaginile au fost distribuite masiv pe internet, polițiștii au deschis o anchetă, iar localul a fost amendat cu 5.000 de lei.

Anca Vâjâiac, purtător de cuvânt IPJ Iași: ”A fost aplicată o sancțiune de 3.000 de lei organizatorului unui eveniment întrucât nu a respectat prevederile legii 55/2020. De asemenea, acesta a fost sancționat cu 2.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice ca urmare a volumului ridicat al sistemului de sonorizare”.

Administratorii clubului susțin că regretă incidentele.

Răzvan Ștefan, administrator club: ”A avut o cumătrie aici prin zonă și am zis ”vino mă să le facem o bucurie și ieșenilor”. La momentul respectiv s-au bulucit în față, într-adevăr s-a văzut urât pe filmări și în media ce a apărut. Nu a fost chiar atât de dramatic pentru că în momentul respectiv m-am urcat în pupitrul de la DJ, am întrerupt toată treaba și am dispersat lumea”.

