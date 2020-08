VIDEO: 5 ani după gratii! Nichita, condamnat definitiv. A fost scos în cătușe din casă

Gheorghe Nichita, fostul primar din Iași, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel București, potrivit deciziei instanței.

UPDATE ORA 19:10

Gheorghe Nichita tocmai a fost ridicat de politisti si dus in arest.

Intrebat daca va fi ultimul primar al Iasului care va merge la inchisoare, Nichita a ras, fara a raspunde.

UPDATE ORA 18:50

Trei polițiști tocmai au ajuns la casa lui Gheorghe Nichita, cu mandatul de executare în mână. Fostul primar va fi ridicat în scurt timp.

TEXT INIȚIAL

"Daca in dosarele penale s-ar pronunta solutii doar pe baza probelor administrate - lasand deoparte presiunile extrajudiciare - sistemul judiciar isi va recapata increderea iar noi, ca natie, vom ajunge departe. Atata vreme cat judecatorii asculta doar vocea celor insetati de sange si orbiti de ura, vom ramane ancorati in Evul Mediu, punand semnul egal intre Justitie si Inchizitie. Daca solutiile de condamnare, ca si in speta de fata, vor fi apreciate ca legale si temeinice, atunci va dispare din procedura penala judecata pe dreptul comun si vor ramane doar acordul de recunoastere a vinovatiei si procedura abreviata, iar noi, avocatii, vom fi niste marionete intr-un sistem confuz", a declarat Ionel Nechita, avocatul fostului primar.

Curtea de Apel Bucuresti a mentinut masurile asiguratorii impuse impotriva lui Nichita de Tribunal. Acesta are sechestru pe un teren de aproximativ 1.500 de mp din Iasi, pe unul din judetul Suceava, dar si pe mai multe conturi bancare.

În primă instanță, Gheorghe Nichita fusese condamnat de Tribunal la patru ani de închisoare.

Fostul edil este acuzat de luare de mită de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, a cărui firmă a implementat sistemul de semaforizare din Iași. Nichita a fost inculpat de DNA pentru pretinderea unei mite de 10% din valoarea proiectului.

Omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, patronul UTI, chiar a recunoscut în faţa instanţei că a fost de acord să îi ofere mită lui Gheorghe Nichita, în timp ce un alt intermediar al acestei afaceri, fostul lider PSD, Constantin Niţă, a fost deja condamnat la patru ani de închisoare cu executare, pentru că a ajutat, în primă fază, firma UTI să obţină contractul de la Iaşi. În schimbul ajutorului, Niţă ar fi cerut 5% din valoarea contractului, adică aproximativ 3,4 milioane de lei. A primit efectiv 30.000 de euro şi 300.000 de lei.

Fostul primar a mai primit și echipamente electronice de 20.000 de lei, dar şi plata în 2014 a unor cazări în Hong Kong şi Beijing (China), în valoare totală de 28.000 de lei. De asemenea, Nichita ar fi primit şi reducere de 30-40% din preţurile de cazare de la Hotel Marriot din Bucureşti, a căror valoare a fost calculată la 15.100 de lei.