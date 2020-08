VIDEO: „Folklore” al lui Taylor Swift, cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album din ultimul an

Noul disc al lui Swift, lansat pe 24 iulie, a debutat pe primul loc în Billboard 200, acesta fiind al şaptelea album al ei care ajunge în fruntea clasamentului. „Folklore” a fost vândut în 846.000 de unităţi, în Statele Unite, în săptămâna încheiată pe 30 iulie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. „Lover” a debutat pe prima poziţie a topului, în 7 septembrie 2019, după ce a fost vândut în 867.000 de unităţi.

În ultimii patru ani, cele mai bune trei săptămâni de vânzări pentru un album au fost ale unor materiale semnate de Swift: „Reputation” (1,24 milioane de unităţi, decembrie 2017), „Lover” (867.000) şi „Folklore” (846.000). Taylor Swift a mai condus topul cu „1989” (locul 1 timp de 11 săptămâni, în 2014 - 2015), „Red” (locul 1 pentru şapte săptămâni, 2012 - 2013), „Speak Now” (locul 1 pentru şase săptămâni, 2010 - 2011) şi „Fearless” (locul 1 pentru 11 săptămâni, 2008 - 2009).

Ultima dată când un alt artist a înregistrat o săptămână de vânzări mai bună a fost în mai 2016, când „Views” al lui Drake a fost vândut la debut în 1,04 milioane de unităţi. Piesele incluse pe „Folklore” au fost accesate online de 289,85 milioane de ori. Din acest punct de vedere, el se clasează pe locul al doilea între albumele lansate de femei, după „Thank U, Next” al Arianei Grande, care a înregistrat în prima săptămână 307,07 milioane de accesări online.

Swift se află acum la egalitate cu Janet Jackson pe poziţia a treia între artistele cu cele mai multe albume pe primul loc în istoria topului. Înaintea lor se află Barbra Streisand, cu 11 albume, şi Madonna, cu 9. Per ansamblu, The Beatles are cele mai multe albume clasate în fruntea Billboard 200, 19. Noul album al lui Swift a debutat pe primul loc şi în topurile din Marea Britanie şi Australia.

Pe locul al doilea în actualul clasament Billboard 200 a debutat „No Pressure” al lui Logic, cu 221.000 de unităţi vândute. Discul, despre care rapperul a spus că este ultimul al lui, este al şaptelea al artistului care ajunge în top 10.

„Legends Never Die” al rapperului Juice WRLD, lansat postum, a coborât două locuri în top, până pe trei, după ce a fost vândut în 107.000 de unităţi în a treia săptămână de la apariţie. În acelaşi timp, „Shoot for the Stars Aim for the Moon” al lui Pop Smoke, de asemenea lansat postum, a pierdut două poziţii, clasându-se pe patru, după a patra săptămână, în care a fost vândut în aproximativ 107.000 de unităţi.

Albumul „Hamilton: An American Musical”, înregistrare cu distribuţia spectacolului de pe Broadway, a coborât un loc, până pe cinci, după ce a fost vândut în 71.000 de unităţi în a 253-a săptămână de la lansare. Musicalul a avut recent premiera pe platforma Disney+, ceea ce a influenţat vânzările coloanei sonore. „Wunna” al rapperului Gunna a revenit în top 10 pe locul şase, în urcare 15 poziţii, după ce a fost vândut în 67.000 de unităţi graţie relansării cu opt piese adăugate.

Top 10 este completat de „My Turn” al lui Lil Baby, „F*ck Love” al lui Kid LAROI, „Hollywood’s Bleeding” al lui Post Malone şi de „Fine Line” al lui Harry Styles. Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).