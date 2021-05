VIDEO ”Iti dau un cap in gura de nu te vezi” Un sofer beat a sarit la bataie la politisti. Au urmat lupte grele

Scene tragi-comice s-au petrecut intr-o localitate din Timis, unde doi politisti au avut parte de o adevarata provocare cand au incercat sa imobilizeze un sofer beat prins la volan.Individul, tras pe dreapta la Ferendia, avea o alcoolemie de 0,70 la mie in aerul expirat. In momentul in care politistii i-au spus ca-l vor duce la spital pentru recoltarea probelor de sange, soferul a luat-o la sanatoasa si s-a refugiat intr-un magazin dornic sa-si mai cumpere o bere.