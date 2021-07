VIDEO A luat foc Canada. Temperaturi record de 50 de grade Celsius

Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, potrivit unui comunicat de presă publicat de autoritățile locale, potrivit hotnews.

„Toți rezidenții sunt sfătuiți să părăsească comunitatea și să se îndrepte spre o locație sigură”, afirmă comunicatul.

Lytton, care se află la 313 kilometri est de orașul Vancouver, are o populație de 249 de rezidenți.

https://t.co/Ppf96BooVL RT @Tarnjitkparmar: Another look at the devastation in Lytton, these people jumped in their car and made it out. You can see the flames spreading, the dry conditions and the smoke. Just horrific @NEWS1130 pic.twitter.com/ekMY37y2wd