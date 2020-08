VIDEO: ”Spuma morții” pe Bahlui. Profesorul Silviu Gurlui: Dezastru ecologic

Locul este în apropierea Bahluiului pozat săptămâna trecută cu mii de pești morți (CITEȘTE AICI)

Postarea profesorului Gurlui:

”Spuma mortii.

Acest film are 23 secunde si reprezinta stavilarul Opriseni, Iasi. Dupa toate aparentele pare legat de dezastrul ecologic.

Filmul primit in privat ar fi inregistrat chiar in aceasta perioada a dezastrului ecologic. Rog populatia, cetatenii din zona, rog institutiile abilitate sa clarifice sau sa aduca dovezi suplimentare privind informatia din aceasta pelicula. Eu am obligatia sa-l difuzez pentru corecta informare a opiniei publice. Daca se certifica ca filmul este legat de evenimentul din weekend, nu poate fi decit ultima veriga a sirului de explicatii dat de mine pe parcurs.

Stavilarul este la 20 metri vest de locul unde am facut primele poze cu pestii morti. Acolo era un covor alb imens de pesti dar am fost oprit sa pozez. Chiar amenintat. Acest stavilar primeste apa de pe Bahlui si Jijia. El se afla la ~1 km de locul de unde am prelevat ulterior acele substante "placinte negre" si unde Bahluiul se vedea clar ca este optic schimbat. De acest stavilar nu stiam mai nimic la acea vreme.

Multumesc sutelor si sutelor de prieteni care mi-au fost alaturi din toata tara. Mi-au furnizat continuu informatii, m-au ajutat sa inteleg, m-au ajutat sa descifrez! Analiza mea, informatiile sunt pentru a preveni pe viitor astfel de dezastre. Ce-am vazut simbata m-a marcat profund. A fost un cosmar. Greu de uitat, 6 km de apa cu maluri albe, pline cu pesti morti!

Moartea vine pe Bahlui? Pare a deveni un scenariu de film!”