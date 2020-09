VIDEO: „Tenet”, încasări de peste jumătate de milion de lei la debutul în cinematografele româneşti

La nivel global, producţia Warner Bros. - cu John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki şi Kenneth Branagh în distribuţie - se apropie de pragul de 250 de milioane de dolari încasări din vânzarea de bilete. John David Washington este protagonistul filmului, o poveste originală de acţiune şi science fiction. Înarmat cu un singur cuvânt - „Tenet" - el luptă pentru supravieţuirea întregii omeniri şi călătoreşte prin lumea crepusculară a spionajului internaţional într-o misiune care se va desfăşura dincolo de timpul real.

Drama romantică „După ce ne-am certat/ After We Collided”, regizată de Roger Kumble, bazată pe romanul omonim din 2014, a coborât un loc în clasament, după ce, în al doilea weekend de la debut, a fost vizionată de 12.363 de spectatori şi a generat încasări de 250.961 de lei. Filmul horror „Noii mutanţi/ The New Mutants”, regizat de Josh Boone, a debutat pe poziţia a treia, cu încasări de 151.869 de lei. Animaţia „Tot înainte/ Onward", aventura fantastică a doi fraţi, pentru care şi-au împrumutat vocile Tom Holland şi Chris Pratt, a înregistrat, în al cincilea weekend pe marile ecrane din ţară, încasări de 42.468 de lei.

Comedia „Soţii de militari/ Military Wives”, cu Kristin Scott Thomas în rol principal, a debutat pe locul al cincilea, cu 2.263 de spectatori şi încasări de 21.723 de lei. În timp ce partenerii lor sunt detaşaţi pe front în Afganistan, mai multe femei rămase acasă se hotărăsc să formeze un cor, care se va bucura de un succes nebănuit. Filmul de acţiune „Bloodshot", regizat de Dave Wilson, cu Vin Diesel în rol principal, a coborât patru locuri în clasament, până pe şase, cu 520 de spectatori şi încasări de 12.198 de lei, în al cincilea weekend de la lansarea în cinematografe.

„Lassie se întoarce acasă/ Lassie come home", o ecranizare a romanului scris de Eric Knight regizată de Hanno Olderdissen, a urcat un loc, până pe şapte, după ce, în al cincilea weekend de la debut, a fost vizionată de 620 de spectatori şi a înregistrat încasări de 12.054 de lei. Drama „Balanţa” (1992), regizată de Lucian Pintilie, a fost vizionată weekendul trecut de 587 de spectatori şi a generat încasări de 8.336 de lei. Filmul a fost recent recondiţionat 4K.

Thrillerul „Omul invizibil/ The Invisible Man", cu Elizabeth Moss în rol principal, a coborât şase poziţii, până pe nouă, după ce, în al nouălea weekend de la debut, a fost vizionat de 348 de spectatori şi a generat încasări de 7.426 de lei.

Comedia „Ţinutul/ The County”, de Grímur Hákonarson, a debutat pe locul al zecelea, cu 382 de spectatori şi încasări de 6.939 de lei. Ultimul debut al weekendului pe marile ecrane româneşti a fost al documentarului „Acasă”, regizat de Radu Ciorniciuc. Filmul a fost vizionat de 189 de spectatori şi a generat încasări de 2.892 de lei.