VIDEO: Aberațiile urlate de protestatarii anti-COVID care aplaudau în fața Ambasadei Rusiei: Ne zidesc în case

"Jos palaria pentru bunele politici pe care Vladimir Putin le face. Jos palaria pentru Siria, jos palaria pentru conservatorismul de la referendum," striga, marti seara, unul dintre protestatarii anti-COVID, in momentul in care trecea pe langa Ambasada Rusiei din Bucuresti.

Cele cateva zeci de persoane care veneau de la protestul din Piata Victoriei, impotriva legii carantinarii si izolarii pacientilor infectati cu coronavirus, aplauda frenetic: "Bravo, bravo!"

Grupul de protestatari pleacase in mars din Piata Victoriei spre sediile PNL si PSD, scandand lozinci precum "Ne vreti in spital, va vrem la tribunal!". In drumul lor, pe Soseaua Pavel Kiseleff se afla sediul Ambasadei Federatiei Ruse in Romania.

Foto: Facebook/ In_Libertate (captura)