VIDEO: Accident grav, cu trei maşini, pe europeană: dosar penal pentru şoferul care circula regulamentar

Un şofer băut a fost implicat într-un accident rutier grav, care a avut loc ieri între Leţcani şi Podu Iloaiei. Accidentul a vut loc în jurul orei 13.30, atunci când şoferul unui autoturism Skoda care circula dinspre Iaşi către Podu Iloaie s-a trezit în faţă cu un alt autoturism Skoda care a frânat puternic. În urma impactului destul de violent, prima masină Skoda, lovită din spate. a ricoşat pe contrasens direct într-un Opel, pe care l-a lovit în lateral şi care a “zburat” efectiv pe câmp, în ultima impactului extrem de violent. În urma accidentului, şoferul din autoturismul Opel a ajuns la spital, însă ceilalţi au scăpat miraculos.

Şoferul considerat în primă fază vinovat, cel din Skoda care a lovit maşina din faţă, a fost testat primul, acesta având alcoolemia zero. În impact a căpătat o rană la cap, după ce a lovit volanul la impactul cu maşina din faţă. “Mergeam în urma unei Skoda. Este maşina de serviciu. La un moment dat, maşina din faţă a frânat puternic, şi nu am mai avut ce face”, a spus şoferul, în timp ce îşi fotografia maşina ajunsă, ca şi Opel-ul, pe câmp.

Poliţiştii au avut o mare surpriză atunci când l-au testat pe al doilea şofer, care se afla la volanul celeilalte Skoda, cea lovită din spate după ce a frânat brusc. Acesta avea o alcoolemie considerabilă, având în vedere că era miezul zilei. Bărbatul a suflat în etilotest şi a reieşit o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce ar însemna o valoare cel puţin dublă în sânge (circa 1,2 la mie).

Ca urmare, pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului. Bărbatul a motivat că a băut alcool, dar în noaptea trecută, până pe la ora 4. “Da, am băut toată noaptea, iar dimineaţă am plecat la serviciu”, a explicat acesta.