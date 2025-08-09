VIDEO – Accident grav la Super Rally Timişoara – Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, a distrus maşina tatălui său

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara. Copilotul a fost rănit, scrie news.ro.

Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii de concurs în momentul accidentului, nu a fost rănit însă autoturismul său a suferit avarii destul de grave. De asemenea, copilotul a fost rănit.

Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, iar ediţia din acest an, Trofeul Profi Timişoara, îi este dedicată fondatorului său.

Competiţia aduce împreună 26 de piloţi de top din întreaga ţară, care concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piaţa Iancu Huniade şi parcul service amplasat în parcarea Modex din centrul Timişoarei.

Sâmbătă, 9 august, ziua a început cu antrenamente şi recunoaşteri, iar de la ora 14:00, sunt programate manşele oficiale de concurs, care vor stabili câştigătorii. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Evenimentul urma să fie deschis de Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, care ar fi trebuit să piloteze spectaculosul Audi R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

Pe lista de start se află piloţi din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift şi circuit. Printre cei mai titraţi se numără Vali Porcişteanu, campion naţional absolut de raliuri, alături dealte nume consacrate şi tineri talentaţi.

Publicitate și alte recomandări video