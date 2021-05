VIDEO Accident spectaculos la TImișoara: un BMW s-a cocoțat peste o altă mașină

Momentul a fost filmat.Accidentul a avut loc pe Calea Stan Vidrighin, in zona intersectiei cu strada Podeanu. In imagini se vede cum un autoturism care circula catre sensul de la AEM, evita un biciclist care mergea in aceeasi directie. Intre timp, din spate vine cu viteza un BMW, al carui sofer nu mai apuca sa franeze.

In urma impactului masina de teren se desprinde de la sol si se urca peste autoturismul lovit. In zbor, BMW-ul izbeste si un semafor amplasat in intersectie.Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

Sursa: opiniatimisoarei