VIDEO: Acuzat că nu a făcut nimic, un primar a scos băncile și stâlpii de iluminat din sat

„Le-am luat becul și banca de la poartă pentru că au mers în fiecare zi, în campanie, din partea unui independent și au spus că nu am făcut nimic. În satul Vlad Țepeș am apă, am canal, am terminat de asfaltat toată comuna, cu centuri ocolitoare, am două școli noi, am dispensar, am dotări la dispensar, am dotări la școli, am parc în mijlocul comunei, am părculețe la fiecare școală în parte, am sală de sport, am teren de fotbal, am iluminat public, am alei pietonale, am băncuțe, și ei spun că n-am făcut nimic, decât am furat. I-am luat și eu o bancă și un bec, o să i le pun la loc, să vadă că am făcut ceva. Am fost ales cu 85%. Au mințit oamenii că nu am făcut nimic. O să le pun mâine și banca și becul la loc, pentru că le-au văzut”, a declarat primarul.

Localnicii au privit uluiți cum excavator smulge banca de la poarta casei, iar o femeie se ceartă cu angajații primăriei. „Ce se întâmplă dacă nu votezi cu Enache Aurel, ia banca de la poartă”, spune supărat bărbatul care filmează.