VIDEO: Adolescenta ieșeancă Miruna Ștefăniu debutează cu melodia “Vreau să Cred„

A început un nou an, iar lumea muzicală din România a cunoscut un nou nume, o nouă tânără artistă. Este vorba de Miruna Ștefăniu, originară din municipiul Iași, care la doar 11 ani reușește să debuteze cu o melodie ce păstrează un mesaj motivațional, dar și un sound foarte fresh.

“Vreau să Cred„ - așa se numește piesa de debut, compusă de către interpretul și producătorul din Republica Moldova, EL Radu și echipa sa din Spania.

Din spusele acestuia: “Din start ce am cunoscut-o pe Miruna mi-am dat seama că ea, deja, are capacitățile necesare pentru a debuta cu o piesa proprie, în propriul ei proiect muzical, chiar de are doar 11 ani, iar felul ei de a fi, mereu pozitivă, cu zâmbetul pe buze, e un atu important, care poate juca un rol vital în ascendența ei muzicală”.

Miruna Ștefăniu este elevă la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă” din Iași, fiind laureată a numeroaselor Festivaluri și Concursuri muzicale naționale și internaționale, iar cel mai reprezentativ moment muzical, de până acum, a avut loc la vârsta de 9 ani, când a avut șansa de a cânta alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, din Chișinău la Ateneul din Bacău.



Cu cele mai proaspete emoții, iată ce spune Miruna despre piesa ei de debut:



“Mă regăsesc în melodia “Vreau să Cred„, deoarece am toată credința și încrederea că muzica ne poate ajuta în orice moment al vieții, iar celor ce au nevoie să creadă în povești eu le întind o mână prin această melodie! Sper să ajungă la sufletele tuturor, în special la sufletul copiilor de vârsta mea și să aibă încredere că pot face orice! Doar cu Încredere orice apus de soare va deveni un răsărit plin de Speranță!”

Piesa este lansată simbolic, pe data de 5 Ianuarie, chiar de ziua mamei Mirunei și va fi lansată și promovată atât in lumea mondenă din România, cât și cea din Republica Moldova.