(VIDEO) Ai dureri de cap, cervicale sau de spate? Poate nu e ceea ce crezi: articulația care dă dureri în tot corpul

Disfuncțiile articulației temporo-mandibulare (ATM) sunt tot mai des întâlnite în rândul pacienților, însă puțini știu că durerea de cap, senzațiile de vertij, durerile cervicale sau chiar problemele posturale pot avea la origine chiar maxilarul. Despre cum se manifestă aceste disfuncții și de ce tratamentul necesită o colaborare strânsă între medicul stomatolog și kinetoterapeut ne explică într-un interviu Dr. Sînziana Oniciuc, medic stomatolog la Clinica Esthetics, și Elena Gheorghiță, kinetoterapeut la Clinica Tonus Plus.

Cea mai complexă articulație din corp implicată în vorbit, mestecat și înghițit

Articulația temporo-mandibulară (ATM) face legătura între craniu și mandibulă și este responsabilă pentru toate mișcările gurii, de la mestecat și înghițit, până la vorbit.

„Este probabil cea mai complexă articulație din corp, pentru că lucrează într-o sincronizare fină cu mușchii feței, gâtului și chiar cei ai spatelui superior”, explică Dr. Sînziana Oniciuc.

Kinetoterapeutul Elena Gheorghiță completează:

„Mandibula nu funcționează izolat. Acest os pe care se articulează mandibula vine în contact direct cu tot ce înseamnă coloană vertebrală, cervicală și are relevanță foarte mare în tot ceea ce înseamnă mișcările gâtului și în concordanță mișcările coloanei vertebrale de sus până jos”.

Cum recunoști o disfuncție ATM: de la pocnituri în maxilar la dureri de cap și amețeli

Primul semn se manifestă prin disconfort local, care poate însemna „pocnituri” la deschiderea gurii, tensiune în zona urechilor, dificultăți la mestecat sau vorbit. Dar, potrivit specialiștilor, durerea se poate manifesta și în alte zone aparent fără legătură.

„Mulți pacienți ajung mai întâi la noi, kinetoterapeuții, cu dureri cervicale sau de cap, și abia în urma evaluării descoperim că sursa reală este o disfuncție a articulației temporo-mandibulare”, explică Elena Gheorghiță. „În astfel de cazuri, trimitem pacientul la stomatolog, pentru că altfel nu putem să eliminăm cauza principală a durerii pacientului”, completează kinetoterapeutul.

De ce e nevoie de doi specialiști pentru o singură problemă

Tratamentul corect presupune colaborarea între medicul stomatolog și kinetoterapeut, pentru că problema este atât de ordin stomatologic, cât și musculo-scheletal.

„Prima dată pacientul se prezintă în cabinetul stomatologic, unde îi facem o evaluare: analiza mușcăturii, a contactelor dentare, palparea musculară și a articulației mandibulare. Acolo unde observăm disfuncții musculare apelăm la kinetoterapeut și îndrumăm pacienții să meargă și la o evaluare posturală”, explică Dr. Sînziana Oniciuc.

De ce? Pentru că orice dezechilibru muscular modifică poziția capului și, implicit, a mandibulei.

„Un dezechilibru cervical sau o postură incorectă poate schimba felul în care mandibula se articulează cu maxilarul”, spune Elena Gheorghiță. „Această disfuncție cervicală poate să aibă o cauză distală, adică poate să fie un picior care nu a fost recuperat după o fractură. Poate să fie un bazin care are o problemă lombară și influențează cervicala și este imperios necesar să completăm tot tratamentul stomatologic.”

Stresul agravează disfuncțiile ATM

Un alt factor care agravează disfuncțiile ATM este stresul.

„Odată ce un pacient este stresat, nivelul tonusului muscular crește, crescând și nivelul tonusului muscular, ceea ce apropie capetele articulare și favorizează inflamația. De aceea, gestionarea stresului face parte din terapie”, explică kinetoterapeutul Elena Gheorghiță.

„Când echilibrăm musculatura cervicală și relaxăm mușchii implicați, scade durerea globală și inflamația articulației.”

Tratamentul, subliniază medicul stomatolog, este blând, nedureros și neinvaziv. „Pacienții sunt adesea surprinși că tratamentul se bazează pe exerciții manuale ușoare, relaxare musculară și o gutieră personalizată, dispozitiv transparent, adaptat mușcăturii lor”, adaugă Dr. Oniciuc.

Planul de tratament este personalizat și poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de severitatea cazului. „Pe lângă purtarea gutierei, pacientul merge la ședințe de terapie manuală și face exerciții de relaxare și reeducare posturală. În unele cazuri, sunt necesare și ajustări ocluzale sau tratamente ortodontice”, spune Dr. Sînziana Oniciuc.

Rezultatele, însă, sunt vizibile.

„După câteva luni de tratament, pacienții ne spun că nu mai au dureri de cap, nu mai aud pocnituri când deschid gura, dorm mai bine și au o stare generală de bine”, spune Elena Gheorghiță.

Nu aștepta să doară prea tare

Deși mulți pacienți evită medicul stomatolog din teamă, specialiștii îi încurajează să acționeze din timp:

„Tratamentul disfuncțiilor ATM nu doare. Este o terapie blândă, dar care, dacă este amânată, poate duce la dureri cronice și disconfort major”, avertizează Dr. Oniciuc,

„este foarte important ca pacienții să înțeleagă necesitatea colaborării interdisciplinare între specialiști.”

–-

Acest material este realizat cu sprijinul clinicii stomatologice ESTHETICS, din Iași. Cabinetele Esthetics cuprind în Iași două locații cu 10 săli de tratament, un laborator de radiologie dentară și acoperă toate specializările stomatologice: chirurgie dento-alveolară, endodonție, parodontologie, pedodonție, protetică dentară, ortodonție.

