VIDEO - Al 25-lea film din seria „James Bond”, din 30 septembrie în cinematografe. Bilete au fost puse în vânzare

Cel de-al 25-lea film din seria „James Bond” va rula din 30 septembrie în cinematografele din întreaga lume, inclusiv din România, unde bilete au fost puse în vânzare miercuri. Producţia „Nu e vreme de murit/ No Time to Die” cu buget de 200 de milioane de dolari este regizată de Cary Joji Fukunaga şi este ultima cu Daniel Craig în rolul Bond.

Din distribuţie fac parte Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz. Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Aşa ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie.

Regizorul Cary Joji Fukunanga declara recent că în noul film Bond încearcă să înţeleagă lumea modernă a spionajului şi mai ales regulile noi care au apărut în vremea cât el a stat retras. „Filmul este un punct culminant al universului Bond. Având în vedere tot ce a văzut, toată trauma, toate pierderile, care este misiunea cea mai grea, provocarea cea mai mare şi cea mai dificilă?”.

„Nu e vreme de murit” este distribuit în România de Forum Film şi va intra în avanpremieră în cinematografe începând cu 30 septembrie. Fanii din România pot rezerva deja locurile dorite în sala de cinema. Filmul este distribuit în România de Forum Film în formatele IMAX 3D, 4DX, Atmos, 3D si 2D, variante subtitrate.