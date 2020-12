VIDEO Andrada Precup a câștigat finala X Factor. Cu câți bani pleacă acasă

Competiția a fost strânsă, dar prestația Andradei Precup i-a convins pe oameni că ea este cea care merită să câștige marele premiu de 50.000 de euro. Fericirea a fost atât de mare încât a avut ochii plini de lacrimi. Tânăra a ajuns în inimile oamenilor cu vocea ei de înger.

În finală s-au luptat pentru marele premiu Sonia Mosca, din echipa Deliei, Adrian Petrache, de la Loredana, Andrada Precup, de la Ștefan Bănică, și Super 4, de la Florin Ristei. Se pare că parcursul Andradei în concurs a fost cel bun în ochii publicului.După ce a primit cecul în valoare de 50.000 de euro, câștigătoarea X Factor a spus câteva cuvinte. Vizibil emoționată, Andrada a ținut să le mulțumească juraților pentru faptul că i-au apreciat talentul, fără să țină cont de problema pe care o are cu vederea.

„Vreau să vă spun că sunt foarte, foarte emoționată și în același timp, foarte bucuroasă că am ajuns până aici și am evoluat atât de mult. Vreau să mulțumesc juraților pentru că au avut încredere în mine și m-au apreciat la nivelul la care sunt și niciodată nu m-au tratat ca pe un om care are o deficiență de vedere”, a transmis Andrada, cu lacrimi în ochi.

Ștefan Bănică Jr., mentorul Andradei Precup, a fost, la rândul lui, copleșit de emoție.

„Mă simt extraordinar! Cuvintele sunt de prisos. Mă bucur din suflet că Andrada a reușit să câștige acest trofeu și cred că cel mai important pentru ea este acest vot de încredere pe care i l-ați dat și nu pot să spun decât că sunt extrem de fericit”, a spus juratul, cu un zâmbet larg pe față.

Tânăra cântă încă de când era mică

Câștigătoarea X Factor 2020 are o poveste impresionantă de viață. Andrada Precup este nevăzătoare, dar și-a descoperit pasiunea pentru muzică, încă de mică. Pe când avea doar 12 ani, aceasta a participat la un alt show de talente, unde a avut, de asemenea, mare succes. Perseverența și talentul tinerei nu au rămas nerăsplătite, ea fiind astăzi marea câștigătoare X Factor, sezonul 9.

În finală, câștigătoarea a interpretat piesa ”Mama”, melodie din repertoriul lui Ștefan Bănică Jr. Momentul a fost de-a dreptul nemaipomenit. Atât mentorul ei cât și prezentatorul Dani Oțil au plâns pe parcursul prestației.

