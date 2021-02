VIDEO - Angajati ai restaurantelor, hotelurilor şi cafenelelor din Iaşi protestează în faţa unităţilor

Zeci de angajați din sectorul HoReCa protestează la această oră în fața unităților hoteliere, barurilor și cafenelelor din Iași din cauza faptului că ajutoarele de stat promise sectorului ospitalităţii de către Guvern încă de anul trecut, pentru a compensa o parte din pierderile suferite urmare a pandemiei, au fost "vorbe în vânt". Operatorii economici din domeniu și-au suspendat activitatea până la ora 12.30. Ei au pancarte cu mesaje precum: „Un an de restricții, zero despăgubiri”, „120.000 de euro/an pierdere medie pe locație în 2020” și „120.000 de angajați concediați într-un an de zile”.