VIDEO: Aplicatia anti-COVID, care te anunta daca ai intrat in contact in ultimele 14 zile cu cineva infectat, pe masa Guvernului

Institutul de Stiinte Spatiale (parte a centrului de stat de la Magurele) a dezvoltat o aplicatie smartphone prin care romanii vor putea afla daca in ultimele 14 zile au fost in preajma unei persoane infectate cu noul coronavirus.

Aplicatia va fi predata Ministerului Educatiei si Cercetarii la jumatatea lui septembrie. Dezvoltatorii sustin ca aplicatia respecta viata privata.

"Este o aplicatie de contact tracing care iti spune, ca utilizator, daca in ultimele 14 zile ai stat in preajma unui infectat. Primul pas este, fireste, descarcarea aplicatiei pe telefon. Odata cu activarea acesteia, vei permite si accesul la utilizarea bluetooth, sistemul pe care il va folosi pentru a intra in contact cu alte telefoane mobile. Doar cele care au si ele activata aceeasi aplicatie", a declarat reprezentantul RISE SRL, Mugurel Balan.

La sfarsitul lunii martie, Ministerul Educatiei si Cercetarii a alocat 25 de milioane de lei pentru finantarea a 16 proiecte de cercetare privind limitarea extinderii si combaterea epidemiei de SARS-CoV-2. Toate cele 16 proiecte se afla in implementare, iar opt dintre ele au deadline-ul de predare in luna septembrie.

Este si cazul proiectului referitor la dezvoltarea unui sistem informatic integat pentru managementul epidemiei SARS-CoV-2 - intitulat proiectul IASO - care include, printre altele, si dezvoltarea unei aplicatii mobile pentru smartphone prin care romanii vor putea afla daca au intrat in contact, in ultimele 14 zile, cu o persoana infectata cu coronavirus.

E vorba despre o aplicatie anti-COVID pentru smartphone-uri, dupa modelul celor deja lansate in alte tari. In plus, proiectul dezvolta un modul pentru modelare a evolutiei pandemiei SIR, triaj epidemiologic digitalizat, precum si un component de vizualizare geografica GIS.

Alaturi de ISS, care este institutie coordonatoare, in proiect au fost cooptati Romanian Inspace Engineering (RISE) SRL, Institutul National de Sanatate Publica si Administratia Nationala de Meteorologie.

Cum functioneaza aplicatia

Telefonul tau retine toate telefoanele care au fost in apropierea ta, descarca o lista cu telefoanele pacientilor infectati si cauta daca acestia exista in istoricul/jurnalul de telefoane din apropierea ta.

Aplicatia are nevoie de permisiuni legate de Bluetooth si locatie pentru a putea realiza monitorizarea. Transmiterea datelor catre server se face doar in cazul unui potential risc de contractare a virusului (optiune inca neimplementata), potrivit roinspace.com.

Sursa: ziare.com