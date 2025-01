UPDATE VIDEO Atac terorist cu zeci de morți și răniți la New Orleans, pe Bourbon Street, inima comunităţii LGBTQ din oraş

UPDATE – Suspectul din atacul de la New Orleans, soldat cu zeci de victime, este mort, a declarat pentru CNN un oficial federal din domeniul aplicării legii.

Indiciile sunt că suspectul a acţionat intenţionat, a declarat oficialul.

FBI şi poliţia efectuează percheziţii ale vehiculului în încercarea de a stabili motivul.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit unui alt martor, citat de CBS News, un camion a intrat cu viteză mare în mulţimea de pe Bourbon Street, iar apoi şoferul a coborât şi a început să tragă cu o armă, poliţia răspunzând la foc.

Corespondentul CBS a văzut mai multe persoane la pământ, cu răni.

Meciul anual de fotbal universitar atrage fani din întreaga ţară. În acest an, la Sugar Bowl se confruntă echipele de la Universitatea Georgia şi de la Universitatea Notre Dame, învingătoarea urmând să avanseze în semifinalele College Football Playoff.

New Orleans – şi în special Cartierul Francez, centrul istoric vibrant al oraşului, unde se află Bourbon Street – era încă în plină desfăşurare a sărbătorii de Anul Nou când vehiculul a intrat în mulţime, miercuri dimineaţă.

