VIDEO Avion prăbușit în Filipine. 40 de supraviețuitori

Deși prăbușirea a avut loc într-o zonă în care armata duce de lung timp lupte cu militanți islamiști, nu se crede că a fost provocată de un atac, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei.

Avionul a căzut la câțiva kilometri de aeroportul Jolo la ora 06.30 (ora României) și transporta personal militar.

