VIDEO: Campioană la drift-uri de la 9 ani. A dat păpuşile pe maşini de raliuri de sute de cai putere!

Noi am cunoscut-o pe TransRarău, i-am aflat povestea şi vrem să ţi-o spunem şi ţie în rândurile care urmează.

Natalia Iocsak este din judeţul Satu Mare şi a făcut furori pe TransRarău, acolo unde a avut loc în urmă cu aproape o lună cea de-a treia etapă a Campionatului Naţional de Drift. Am scris la vremea respectivă despre competiţie, acum vrem doar să-ţi spunem povestea Nataliei, cu care echipa noastră de la #cevaltceva a şi stat de vorbă şi a filmat tot (reportajul video îl găseşti pe www.monitorulsv.ro sau pe canalul de YouTube/cevaltceva).

Admirând maşinile cu sute de cai putere pregătite pentru startul competiţiei care a adunat pe Rarău mii de spectatori, ne-a atras atenţia staff-ul unuia dintre piloţi. Pilot-femeie, pentru că la volan era chiar o fată, Natalia. Am remarcat şi caravana personalizată ca a unei vedete de film şi atunci am zis: stai puţin, e #cevaltceva. Aşa că am lăsat materialul despre competiţia de drift de pe Rarău la rubrica sport şi ne-am axat doar pe această interesantă poveste: a Nataliei, fata care a înlocuit păpuşile (dacă s-o fi jucat vreodată cu ele?!) cu maşinile de raliu, de sute de cai putere.

Citiţi materialul integral pe monitorulsv.ro